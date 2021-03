Javi Bonilla serà el següent jugador a renovar amb el Nàstic

El lateral reconvertit a migcampista acabava contracte al juny i segueix les passes de Miranda i Ballesteros

Actualitzada 30/03/2021 a les 21:31

El Club Gimnàstic de Tarragona es troba plenament concentrat en la segona fase de la lliga de Segona Divisió B que arrencarà aquest cap de setmana, però també continua perfilant l'equip de la pròxima temporada amb la clara intenció de donar continuïtat a un bloc de futbolistes que estan fent una gran temporada i que continuen amb l'objectiu d'ascendir a Segona Divisió A ben viu. És per això que des de l'entitat s'està negociant renovar els contractes d'aquells futbolistes que acaben el seu vincle amb el club tarragoní aquest estiu. Després que la setmana passada es fes oficial la renovació de Pol Ballesteros i de Fran Miranda, aquesta setmana arribarà el torn de Javi Bonilla, segons ha pogut saber Diari Més.

El de Sòria va estar a punt de marxar en el passat mercat d'estiu després de l'arribada de Joan Oriol, conscient que la competència en el lateral esquerre seria molt forta. Lluny de marxar, Bonilla ha acabat sent, per segona temporada consecutiva, una peça clau en l'onze de Toni Seligrat. Amb Joan Oriol inamovible per mèrits propis en el lateral esquerre el tècnic grana va reconvertir a Bonilla al mig del camp, d'interior, conscient que la seva qualitat en les jugades d'estratègia és crucial.

La seva adaptació a aquesta nova posició del camp va ser tot un èxit i des del primer dia es va convertir en un fix en aquesta posició, sempre que no hi hagués cap baixa en els laterals, fos l'esquerre o el dret. Bonilla va arribar la temporada passada i ja va demostrar ser un dels millors de la plantilla. Aquesta temporada ha seguit en la mateixa línia i el seu alt rendiment ha fet que el club vulgui renovar-li el contracte per seguir, com a mínim, una temporada més vestit de grana. Cal recordar que el lateral reconvertit a migcampista va signar per dues temporades i, per tant, el contracte finalitzava el pròxim mes de juny. D'aquesta manera, segons ha pogut saber aquest rotatiu, Bonilla serà el següent jugador a allargar el seu vincle amb l'entitat tarragonina i està previst que es faci oficial aquesta mateixa setmana.

Rueda, Albarrán i Brugué

D'aquesta manera, Bonilla se sumarà a les renovacions de Fran Miranda, fins al juny del 2022, i de Pol Ballesteros, fins al juny del 2024. Amb tot, la feina de les renovacions no acaba aquí, ja que encara hi ha cinc futbolistes més que acaben contracte aquesta temporada i sis jugadors més que tenen possibilitat d'allargar el contracte una temporada més.

Els futbolistes que encara no han renovat i acaben contracte al juny d'enguany són Jesús Rueda, Carlos Albarrán, Javi Ribelles, Roger Brugué i Thomas Amang. D'aquests, el més complicat sembla el cas de Roger Brugué que deprendrà d'on es trobi el Nàstic la temporada vinent i de les ofertes que rebi, tant per part de club tarragoní com de fora. En un primer calaix de prioritats també hi ha Jesús Rueda, Albarrán i Ribelles, jugadors que també estan sent molt importants aquesta temporada i, en segona posició, hi ha un Thomas Amang que ha anat perdent pistonada i que, de moment, sembla que ha deixat d'entrar en els plans de Toni Seligrat.

D'altra banda, els futbolistes que acaben contracte aquest any, però que tenen una opció a prorrogar-lo per una temporada més són José Aurelio Suárez, Quintanilla, Prudhomme, Feras, Gerard Oliva i Lupu. En aquests casos, caldrà esperar a final de temporada per veure si s'ha aconseguit l'objectiu de l'ascens i quin ha estat el seu paper dins l'equip. En el cas de Prudhomme s'analitzarà la seva evolució amb la cessió.