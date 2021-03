El sorià acabava al juny contracte i signa per dues temporades més

Actualitzada 31/03/2021 a les 18:27

Tal com ha anunciat en l'edició d'avui Diari Més, el Nàstic ha fet oficial la renovació de Javi Bonilla fins al 2023.El lateral reconvertit aquesta temporada a migcampista allarga així el seu vincle amb els tarragonins per dues temporades més. La seva gran tasca amb la samarreta grana, tant aquesta com en l'anterior campanya, ha estat clau per renovar un contracte que s'acabava aquest mes de juny.