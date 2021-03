Seligrat: «L'àrbitre està a 10 metres, l'assistent a 40 i aquest últim assenyala penal»

L'entrenador del Nàstic, molt molest amb el col·legiat

28/03/2021 a les 17:05

L'arbitratge de Roberto Gonzalo Sánchez al Nou Municipal de Cornellà ha estat nefast i ha condicionat el resultat d'un Nàstic que ha acabat caient 2-1 amb polèmica. Així ho creu també Toni Seligrat, tècnic del Nàstic, qui creu que la mala actuació arbitral «ha estat una part importantíssima i fonamental de la nostra derrota, sense aquesta participació, el resultat no hauria estat el que ha acabat sent».En ser preguntat sobre quan va començar a veure que l'arbitratge es torcia, ha assegurat que «quan ha assenyalat el penal». «Una jugada dins de l'àrea, en la qual l'àrbitre està a 10 metres i l'assistent a 40», recorda, tot afegint que «l'àrbitre no el xiula i l'assistent sí».Seligrat no hi veu intencionalitat, ja que «vull pensar que, inconscientment, ha tingut un mal dia, i contra nosaltres».Pel que fa al duel a Cornellà, ha argumentat que «a l'equip li hem de posar un vuit o un nou, ja que guanyar al Cornellà aquí és complicadíssim, però al Cornellà i a l'àrbitre, encara més». Finalment, ha comentat que «estic encantat de la temporada, hem acabat primers, però no ens agrada perdre, i menys d'aquesta manera».