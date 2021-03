L'administrador concursal del CF Reus diu que la SAD ja està extinguida

Qualsevol nova refundació hauria d'anar de la mà del Reddis

Actualitzada 29/03/2021 a les 12:37

L'administrador concursal del CF Reus Deportiu ha confirmat la «Sociedad Anónima Deportiva, que va entrar en concurs de creditors a data de 21 de març de 2019 pel Jutjat de lo Mercantil nº1 de Tarragona, es troba en fase de liquidació, des del passat 14 d'octubre de 2020, com a resultado de la no presentació de Proposta de Conveni ni pels accionistes ni pels creditors de la mateixa».En un comunicat asseguren que com a conseqüència també s'ha declarat la dissolució mercantil de la Societat Concursada. Motiu pel qual «la Societat no pot reprendre la seva participació en cap categoria esportiva».A més a més, afegeix que es posa a disposició de l'Ajuntament de Reus i la Fundació Fútbol Base del Reus per fer la transició per conservar el futbol a la ciutat. «Aquesta gestió, unida al nou projecte anunciat per la ciutat convertint al CF Reddis com a club de referència, permitirà la conservació del futbol en Reus que no ha estat possible mantenir a través de la SAD».