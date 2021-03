El Nàstic encetarà la segona fase contra el Villarreal B

El partit es jugara dissabte 3 d'abril a les 17 hores i hi podràn assistir els socis del 51 al 1.011

Actualitzada 29/03/2021 a les 14:10

El Gimnàstic de Tarragona iniciarà la segona fase jugant contra el Villarreal CF B el proper dissabte 3 d'abril a les 17 hores. Es tracta del segon partit al Nou Estadi on es permet l'assitència de públic. El club grana ha anunciat que podran assistir tots els socis que al seu abonament tinguin el número situat entre el 51 i el 1.011. Per anar-hi caldrà recollir l'entrada per presenciar el duel davant el filial groguet.



De les 1.000 entrades permeses, 960 corresponen a l'interval definit per l'entitat, 50 destinades a socis Premium (més de 50 anys com abonats), 50 per a socis penyistes i 50 per a patrocinadors socis del Club Empresa. En total, 1.110 socis amb possibilitat d'entrada, tot i que només els primers 1.000 tindran accés al seient.A partir de dimecres, a les 16 hores, tots els socis 2020-2021, independentment del seu número a l'abonament, podran recollir la seva entrada als dos punts d'atenció.Els interessats podran recollir les entrades al Nou Estadi dilluns (de 16 a 20 h) i de dimarts a divendres de 9 a 13.30 h i de 16 a 20 h. El dissabte de 10 fins a l'inici del partit. Pel que fa a la Botiga-Museu, és de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Per accedir pel torn del Nou Estadi únicament serà vàlida l'entrada facilitada des de l'entitat prèviament i en cap cas funcionarà el carnet.