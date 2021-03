Líder contra totes les inclemències (2-1)

El Nàstic perd a Cornellà amb un arbitratge nefast, però finalitza com a millor equip del subgrup 3A

Gol de Pol Domingo

FITXA TÈCNICA

CORNELLÀ

Ramón, Iván Guzmán, Pol Moreno, Owona (Estellés, 60'), Rulo, Agus Medina (Gonzalo, 88'), Kevin Presa, Pablo Fernández, Eloy Gila (Dorca 80'), Víctor Fernández (Álex Serrano, 80') i Chiki Maxi, 88').



NÀSTIC

José Aurelio Suárez, Carlos Albarrán, Jesús Rueda, Pol Domingo, Joan Oriol, Guillem Jaime (Joel, 66'), Javier Ribelles, Fran Miranda, Francesc Fullana, Gerard Oliva (Pedro Martín, 53') i Fran Carbia (Lupu, 85').



GOLS

0-1, Pol Domingo (50'); 1-1, Víctor Fernández (68'); 2-1, Pol Moreno (92').



ÀRBITRE

Roberto Gonzalo Sánchez (Castellano-manxec). Va mostrar la targeta groga al local Rulo; i als visitants Gerard Oliva, Jesús Rueda (2, 57'), Carlos Albarrán, José Aurelio Suárez i Lupu.



INCIDÈNCIES

El Nou Municipal de Cornellà va acollir a uns 800 espectadors.

El Gimnàstic de Tarragona no va tenir el seu final feliç de primera fase. En un partit cruel, marcat novament per un arbitratge que va perjudicar, i greument, als de Toni Seligrat, els tarragonins van veure com el seu 1-0 es convertia amb un 1-2. Rueda expulsat injustament, una pena màxima massa injusta i un partit que era de tres punts i que va acabar sent de zero. A banda, el segon gol del Cornellà, sobre la botzina, va estar precedit d'una clara falta a José Aurelio Suárez. Novament, un arbitratge nefast, pràcticament denunciable, però al Nàstic mai li traurà el lideratge.Cinc eren les baixes amb les quals es va presentar Toni Seligrat al Nou Municipal de Cornellà. Gonzi continua lesionat i, sancionats, no van entrar a la convocatòria Marc Trilles, Alex Quintanilla, Javi Bonilla i Brugui. Per suplir els dos centrals, van entrar a escena Pol Domingo i Jesús Rueda. Tot i que el centre del camp estava molt castigat, el tècnic del Nàstic va apostar per donar descans a Fausto Tienza, que està realitzant una temporada brillant. Javier Ribelles, Fran Miranda i Francesc Fullana van ser els encarregats de fer funcionar la sala de màquines i, a dalt, la gran novetat era la inclusió de Guillem Jaime a l'extrem dret. Si abans el problema de Seligrat era saber qui acompanyava a Brugui i a Oliva a la davantera, ara, amb Carbia i el de Riudecanyes fixes, qui rota és el jugador que actua a la dreta. Li va tocar el torn a Guillem Jaime, que va debutar com a titular.De més a menys va anar el Nàstic en els primers 45 minuts. El primer tram de l'acte inicial del duel comptar amb embranzides visitants que no van trobar mai el premi del gol. A poc a poc, els de Seligrat es van anar diluint i van acabar patint. Novament, no va tenir sort amb l'arbitratge el conjunt tarragoní. No tan sols pel penal assenyalat a Rueda, sinó també per petites accions sempre sancionades contra els tarragonins, aquelles que t'impedeixen guanyar partits i, en major mesura, a aconseguir objectius com un ascens.I és que en el primera acció de l'enfrontament Gerard Oliva va veure com li mostraven la cartolina groga. Un salt amb un rival, es queixen els jugadors locals i l'àrbitre reacciona de forma immediat. Targeta i condicionat tot el partit. No li va pesar aquesta acció a un Nàstic que va provar-ho, als cinc minuts, amb un bon xut de Ribelles, a les mans de Ramón. La rèplica dels de Llobregat no va demorar-se gaire. Segons després, Eloy Gila, amb cama esquerra, també va xutar. Va ser Suárez, en aquest cas, qui va atrapar el tret.Amb el pas dels minuts, el duel es va anar anivellant. Un intent de Ribelles en el 13' amb cama esquerra va ser l'únic destacable del Nàstic en el primer acte. El Cornellà, que sabia on jugava, va anar guanyant metres i metres fins a anul·lar al Nàstic en faceta ofensiva. Va entrar la por al cos als tarragonins quan Pablo Fernández, amb una rematada acrobàtica, va obligar Suárez a desviar l'esfèrica a servei de cantonada.S'anava engegantint el Cornellà, qui va poder obrir l'electrònic a deu minuts del descans. Rueda i Owona van lluitar per una esfèrica dins de l'àrea grana, els futbolistes locals van queixar-se enèrgicament al col·legiat, però aquest no va veure cap acció punible. Va deixar seguir, però només van ser uns segons, ja que el jutge de línia ho va tenir clar: penal. El contacte entre la mà del central del Nàstic i el cos del també central dels locals, per a l'assistent, va ser falta. Com que era dins de l'àrea, penal. La va agafar Agus Medina, un jugador que ha estat a l'òrbita grana en diverses ocasions, però la va enviar als núvols.El penal va acabar de desconnectar a un Nàstic que, ofensivament, només es podia limitar a la lluita de Carbia i als salts d'Oliva, ja que Guillem Jaime no es va trobar mai còmode durant el duel. També li va costar al Nàstic trobar a Fullana, sense espai per pensar ni metres per a poder actuar. Quedava una segona part sencera per endavant.No va poder començar millor la segona part pel Nàstic. En la primera acció ofensiva dels tarragonins, en el 50', Fullana la va posar perfecta, de córner, i la va pentinar Pol Domingo amb la suficient força per enviar-la al fons de la xarxa. Ara bé, el Nàstic mai pot estar tranquil aquesta temporada, sobretot amb els arbitratges que està havent de patir. Abans de la polèmica, Pedro Martín va ingressar al terreny de joc substituint Gerard Oliva. Punta per punta, el dibuix quedava igual. Quan es va haver de trencar aquest dibuix va ser en el 53', quan el col·legiat va decidir expulsar a Rueda, per segona groga, en una falta que no era per a cartolina. De fet, es pot dubtar, fins i tot, de si era falta Es tornava a quedar amb deu el Nàstic, aquesta vegada des del 57', amb què restava un món per disputar-se.Ribelles va tirar enrere i va actuar com a defensa central, una posició que no és gens desconeguda per a ell, ja que la va ocupar, sobretot, durant la pretemporada. Fullana va passar al centre amb Miranda i Jaime (dreta) i Carbia (esquera), van continuar a les bandes, amb Pedro com a futbolista més avançat.Amb deu és molt més complicat jugar i, en ocasions, alguns jugadors del rival, a causa de la inferioritat numèrica, queden sols. Aquest va ser el cas de Víctor Fernández, qui va igualar el marcador als 68 minuts de joc. Es va trobar una esfèrica al cantó esquerre de l'àrea, pràcticament a la petita, i va afusellar sense pietat José Aurelio Suárez. Igualtat en el marcador, però no al camp, quan el Nàstic havia d'afrontar gairebé mitja hora amb un home menys.El partit va començar a pesar i pesar a un Nàstic que notava la superfície del Nou Municipal de Cornellà, aquella gespa artificial que no agrada als futbolistes. Toni Seligrat no movia banqueta i els minuts passaven. A punt va estar de donar el gran ensurt Dorca, quan una centrada seva des de la banda esquerra es va començar a enverinar fins a impactar amb el pal esquerre de Suárez. El duel requeria algun refresc més i Seligrat va pensar: per què no Lupu? Aquest jugador va deixar bones sensacions a Llagostera i es mereixia minuts.Sense poder fer cap substitució més va afrontar el Nàstic uns minuts finals molt intensos, en els quals no va poder mantenir l'empat. Carlos Albarrán va cometre una falta molt escorada a la dreta de Suárez. La van posar a dins els locals i, entre rebots, empentes i rodolons i falta clara al porter del Nàstic, Pol Moreno la va introduir. Final cruel per a un Nàstic que va veure com li expulsaven un futbolista injustament, li assenyalaven un penal més que rigorós i que no podia acabar la primera fase amb victòria.