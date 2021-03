El CBT no ho aconsegueix i perd a casa del CB Benicarló (87-71)

Els de Berni Álvarez han acusat massa pèrdues de pilota i desencert ofensiu

Partit complicat el que ha viscut el Club Bàsquet Tarragona a Benicarló. Els blaus han lluitat contra masses factors, però quan han disposat dels seus moments, tampoc han sabut decantar l'enfrontament al seu favor i han acusat masses pèrdues de pilota i desencert ofensiu. Adrià Duch i Dejan Bjelic han estat els millors jugadors del CBT, amb 13 de valoració.

El CBT sortia a per totes amb cinc punts consecutius després que el conjunt local obrís el marcador. Reaccionava el Benicarló per ajustar el marcador i igualar un primer tram de partit intens (10 – 9). El joc interior blau començava a carburar, amb quatre punts disputats i oferint una interessant lluita amb Dordevic. Berni movia la banqueta mentre se succeïen els intercanvis en el marcador, per acabar beneficiant als blaus a la finalització del quart (18 – 19).

Entrava al segon quart més entonat el CB Benicarló. Els de Berni no abaixaven la guàrdia, i Dejan s'encarregava de frenar l'embestida amb un joc efectiu a la pintura i poderós en defensa. Els locals posaven un punt més d'intensitat per anotar-se una renda de 8 punts, la més elevada fins al moment (31 – 23). Tugores trencava la dinàmica i David Fernández hi sumava un triple. Amb constància, el CBT aconseguia retallar distàncies i posar-se a 1 després d'una internada de Coronel (38 – 37). Les males decisions dels tarragonins en l'últim minut permetien als locals marxar a vestidors amb 4 punts d'avantatge (41 – 37).

Els dos conjunts tornaven a pista amb la mateixa intensitat i les mateixes ganes mostrades a la primera meitat. Els locals seguien per davant, mantenint una renda de 3-6 punts, fins que passats 4 minuts posaven la directa cap al +10 (54 – 44). Duch convertia de tres per encoratjar de nou els seus, mentre que a l'altre costat, Berni ordenava una zona que donava, tímidament, els seus fruits. Un Dejan Bjelic carregat amb 4 faltes tornava a pista per revolucionar els seus. Els dotava de confiança en un final de quart que finalitzava 62 a 55.

La dosi de confiança s'esvaia amb l'arrencada del darrer quart. El Benicarló premia l'accelerador definitivament, i dominava els blaus a plaer. Els locals pujaven la diferència fins als 19 punts en menys de 4 minuts, en el moment en el que Duch apareixia de nou des de la línia de tres (76 – 60). Els nervis s'apoderaven de la banqueta visitant, i Berni Álvarez es veia obligat a abandonar el partit després de veure la segona tècnica. El CBT no trobava la referència clara en qui recolzar-se i, tot i lluitar fins al final per reduir la diferència i lluitar pel partit, acabava caient per 87 a 71.