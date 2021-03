Peter Sagan guanya la sisena etapa de la Volta Catalunya 2021 que va començar a Tarragona

L'etapa va començar a l'Anella Mediterrània, passant pel Moll de Costa i Passeig Marítim de la ciutat fins a arribar a Mataró (194 km)

Actualitzada 27/03/2021 a les 17:25

L'eslovac Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) va vèncer en l'esprint de la sisena etapa de la Volta a Catalunya, de 194 quilòmetres i que va transcórrer entre les ciutats de Tarragona i Mataró. L'etapa va començar en l'Anella Mediterrània, passant pel Moll de Costa i Passeig Marítim entre altres punts de la ciutat.Com era d'esperar en una etapa plana, no va haver-hi cap canvi en les primeres posicions de la classificació general i l'anglès Adam Yates i els seus dos companys del Ineos, l'australià Richi Port i el gal·lès Geraint Thomas, continuen ocupant les tres primeres posicions. Port està a 45 segons i Thomas, a 49.Però perquè es produís l'esprint final entre els velocistes de l'escamot abans aquest va haver de neutralitzar a la fugida del dia, formada per cinc corredors: el colombià Harold Tejada (Astana-Premier Tech), el rus Dmitrii Strakhov (Gazprom-RusVelo), l'eslovè Matej Mohoric (Bahrain Victorius), el danès Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) i el canadenc Antoine Duchesne (Groupama-FDJ).Es van escapar en el quilòmetre 8 de l'etapa i van arribar a tenir un marge de 4 minuts i 20 segons respecte a l'escamot, poc després de coronar el primer port del recorregut, el Port d'Ullastrell, de tercera categoria i situat a 84 quilòmetres de l'arribada.Quatre equips, UAE Team Emirates, Bora-*Hansgrohe, Euskaltel-Euskadi i Team DSM, van començar a estirar l'escamot per a aconseguir que els seus esprínters tinguessin opcions si es fes amb la victòria d'etapa.Gràcies a aquest treball conjunt, els escapats van veure com a 50 quilòmetres del final, quan la carrera creuava les comarques del Vallès Occidental i el Vallès Oriental, la distància ja se situava per sota dels dos minuts.A 40 quilòmetres del final l'etapa va passar pel Circuit de Barcelona-Catalunya, que per un dia va canviar les carreres de motor per la Volta, un dels moments triats d'aquesta edició centenària. Els escapats van arribar a aquest escenari amb poc més d'1 minut d'avantatge.Abans que l'escamot els aconseguís, Strakhov el va intentar en solitari, però la seva aventura va finalitzar a 18 quilòmetres del final, al peu del Alt El Collet, un port de tercera categoria on va provar sort el britànic James Knox (Deceuninck-Quick Step), al qual es van ajuntar l'espanyol Marc Soler (Movistar) i l'holandès Wouter Poels (Bahrain Victorius).Tampoc va triomfar aquest intent d'escapada, i el francès Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), qui ja va ser protagonista en una fugida l'etapa anterior, va trencar el ritme just en el cim per a obrir distància en el descens cap a Mataró, però li van neutralitzar a vuit quilòmetres de la meta i la victòria, que es va emportar Sagan, es va disputar a l'esprint amb l'escamot unit.El sud-africà Michael Impey (Michelton-Scott) i el colombià Sebastián Molano (UAE Team Emirates) van ser segon i tercer, respectivament.Demà diumenge, La Volta a Catalunya finalitzarà amb la tradicional pujada a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, la qual es pujarà sis vegades en un circuit que decidirà la general. Enguany s'ascendirà per la part del castell, que compta amb rampes dures.Serà l'última oportunitat perquè l'espanyol Alejandro Valverde (Movistar), que es troba quart en la general a 1 minut i 3 segons de Iots, aconsegueixi trencar el domini del Ineos en el podi.