Bruno Hortelano regresa a la pista amb un crono de 21,25 segons

El plusmarquista espanyol torna a córrer a Tenerife després de la lesió amb la mirada als Jocs Olímpics de Tokio

Actualitzada 27/03/2021 a les 17:00

Bruno Hortelano, plusmarquista espanyol en 100, 200 i 400 metres, ha parat el crono en 21,25 segons en la seva primera prova de la temporada (en 200 metres llisos), que ha tingut lloc en el migdia d'aquest dissabte en el sud de Tenerife.L'atleta de mare de l'Espluga de Francolí va triar la pista de l'Antonio Domínguez dels Cristians per a la seva reaparició, després de la lesió que va sofrir a l'agost a Estocolm, amb l'objectiu de tancar en els pròxims mesos la seva participació en els Jocs Olímpics de Tokio.Bruno Hortelano, que es va quedar a un segon de la mínima necessària per a garantir-se la seva presència en la cita olímpica, va assegurar després de la prova que es va quedar «amb bones sensacions» després de fer «la carrera que buscava».El velocista va explicar que el seu objectiu no era realitzar una bona marca en aquesta prova, sinó començar la temporada amb bones «sensacions» per a estar «forta» a partir del mes de maig.Hortelano va afirmar que a partir d'ara li toca «continuar treballant i picant pedra» per a aconseguir el seu objectiu d'anar a Tokio, mentre que «en funció dels entrenos» decidirà quina serà la seva següent prova.El plusmarquista espanyol va recordar que ha canviat el seu mètode d'entrenament, que li ha permès no tenir molèsties i problemes físics en els dos últims anys, la qual cosa li permet agafar confiança i córrer «sense por» de lesionar-se.La prova de Bruno Hortelano va tenir lloc en un control de marques organitzat per la Federació Canària d'Atletisme.