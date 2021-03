A posar la cirereta al pastís

El Nàstic buscarà els tres punts a Cornellà demà a les 12 en el seu últim partit de la primera fase de la lliga regular

Actualitzada 27/03/2021 a les 18:37

El Nàstic de Tarragona buscarà els tres punts a casa del Cornellà (12h) en el que serà l'últim partit de la primera fase de la lliga regular de Segona B. Tot i estar classificats per la següent fase, els grana necessiten els tres punts per assegurar-se la primera plaça del grup i acumular punts que seran útils de cara a la següent fase, on l'Ibiza domina amb 40 punts.El rival del Nàstic en aquest últim enfrontament és el Cornellà d'Eloy Gila, vell conegut de l'afició grana. Els de Guillermo Fernández es troben actualment en setena posició amb 26 punts, empatats amb el Lleida Esportiu i el Llagostera. El Cornellà es troba en fase de classificació a Segona B Pro i no es troben en perill de baixar a la zona de descens, que la marca actualment L'Hospitalet amb 22 punts.Toni Seligrat afrontarà el partit amb moltes baixes. Gonzi segueix lesionat i Bonilla, Quintanilla, Trilles i Brugui es troben sancionats. Seligrat perd així jugadors que eren imprescindibles fins ara, com Quintanilla i Javier Bonilla.Els grana sortiran amb José Aurelio Suárez a la porteria, amb una parella de centrals que podrien ser Jesús Rueda i Pol Domingo, a causa de la concentració de baixes en aquesta posició. Carlos Albarrán i Joan Oriol són indiscutibles a les bandes. Al mig del camp veurem molt probablement a Fausto Tienza, jugador destacat acompanyat de Francesc Fullana i Javi Ribelles. A la punta d'atac Seligrat podria repetir amb Fran Carbia i Joel Lasso a les bandes i Gerard Oliva a la punta d'atac. Una altra opció seria buscar el 4-4-2 amb Oliva i Pedro Martín a la punta d'atac, com va passar a Llagostera, aquesta formació permetria l'entrada de nous jugadors com Guillem Jaime a la banda.