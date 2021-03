L'Anella Mediterrània serà el punt de sortida de la ronda catalana

La sisena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que enguany arriba a les 100 edicions, tindrà la sortida aquest dissabte a partir de les 12.10 h a la ciutat de Tarragona, on la 'Volta' no hi feia aturada des de l'any 2011. La sortida de l'etapa Tarragona-Mataró es farà des de l'Anella Mediterrània.En un acte previ, que es farà uns minuts abans de la sortida i que comptarà amb l'assistència de la consellera d'Esports, María José López, l'Ajuntament de Tarragona i la 'Volta' retran homenatge a Sebastià Masdeu, qui va ser el primer guanyador de la Volta Ciclista a Catalunya. Nascut a Tarragona, Masdeu era conegut amb el sobrenom de 'Tarraco'.