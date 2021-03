El Cornellà voldrà destronar al Nàstic per optar a jugar a 1a RFEF

L'últim rival dels tarragonins en la primera fase tindrà una segona opció d'accedir-hi en la següent

Actualitzada 25/03/2021 a les 18:43

Jugar la pròxima temporada a la Primera RFEF, per al Gimnàstic de Tarragona, ha estat un objectiu complert abans que molts. Ara bé, per a d'altres conjunts, no és una simple meta, sinó un somni. Per a exemple, el Cornellà, equip que rebrà als tarragonins aquest diumenge, a les dotze del migdia, en el que serà el darrer partit de la primera fase de la Segona Divisió B.Els barcelonins ja no tenen cap possibilitat de finalitzar entre els tres primers. Gimnàstic i Barcelona B ja han aconseguit classificar-s'hi i la tercera plaça es decidirà entre l'Andorra i el Badalona, amb els andorrans tres punts per sobre i sabent que un punt els classifica matemàticament per la Primera RFEF.Ara bé, hi ha un segon camí. Entre el quart i el setè classificat del subgrup 3A de Segona B i entre el quart i el sisè del subgrup 3B surten set equips. Aquests set equips aniran a una segona fase, la qual no tindrà el premi del play-off, com sí que ho serà pel Nàstic, però hi haurà una mena de «consolació», que serà la classificació per a la Primera RFEF.En aquesta lligueta entre els clubs que han quedat a la mitja taula, els dos primers aconseguiran passar a la Primera RFEF. Seran dos per cada grup, o sigui, deu equips, que sumats als 26 que s'hi classificaran de forma directa (no s'hi compten els quatre que pugin a la Segona A) i als quatre que baixin de la categoria de plata, sortiran els 40 conjunts que, a partir de la pròxima temporada, militaran a la tercera categoria en importància al futbol espanyol. O sigui, la Primera RFEF.Per aquest motiu, gairebé serà tan important la victòria pel Nàstic, que necessita sumar i sumar per acostar-se a la fase final com per a un Cornellà que no vol passar de lluitar, el curs passat, per pujar a Segona A, a militar en la quarta categoria nacional.Pel que fa a sancionats, el Cornellà té, amb cinc grogues, Borja Garcia. El central és una peça bàsica en els esquemes de Romo, que haurà de buscar una solució per substituir-lo.