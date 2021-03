Fran Miranda i Pol Ballesteros signen la renovació amb el Gimnàstic

El centrecampista ha renovat per una temporada, mentre que l'extrem seguirà a Tarragona tres campanyes més

Vol triomfar aquí

El Gimnàstic de Tarragona va per feina. Tot i estar en plena temporada, jugant-se l'ascens a Segona Divisió A, el club no atura la maquinària i ha tancat dues renovacions, encara que, en els pròxims dies, n'arribaran més.Fran Miranda i Pol Ballesteros han segellat les seves respectives continuïtats. El centrecampista, per una temporada i, l'extrem, per tres. Es tracta de dos moviments lògics, ja que el primer té 32 anys i, Ballesteros, 24. Així, es tanquen dues continuïtats de jugadors que, per diversos motius, són molt importants en els esquemes de Toni Seligrat.Fran Miranda és el «6» del tècnic del Nàstic. Des que va arribar de l'Hércules, en el mercat d'hivern de la temporada passada, ha estat molt present en els onzes de Seligrat. És un jugador perfecte per a la Segona Divisió B, ja que el seu joc posicional i la seva intel·ligència tàctica l'ajuden a fer créixer l'equip. La Segona A tampoc li quedaria gran, encara que només la va trepitjar durant una temporada, amb l'Alcoyano.El club anunciarà en les pròximes hores la renovació del centrecampista de Badajoz, mentre que ahir va detallar la de Ballesteros, fins al mes de juny del 2024. El club grana i el futbolista portaven ja algunes setmanes tractant la perllongació de la vinculació i ha estat aquest dimecres quan s'ha fet oficial.El jugador de Vilassar de Mar ha declarat en reiterades ocasions que se sent molt a gust a Tarragona on, aquesta temporada, ha demostrat ser un home important. Fins ara, ha marcat quatre dianes en Lliga tot i no ser un titular habitual. En aquest curs, Toni Seligrat acostuma a utilitzar-lo com a revulsiu i, en moltes ocasions, el barceloní ha revolucionat completament els enfrontaments.Ell se sent molt a gust actuant com a extrem esquerre, encara que també pot fer-ho a l'altre cantó o, depenent de la situació de l'enfrontament, en punta d'atac. La seva explosivitat, unida a la velocitat que demostra el converteixen en un d'aquells extrems que tothom voldria tenir al seu equip.