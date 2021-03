L'EHCA proposa disputar l'Eurolliga d'hoquei patins a Portugal

El Comitè Europeu haurà de decidir si accepta que la competició es jugui a Luso

L'Associació Europea de Clubs d'Hoquei Patins (EHCA) ha presentat al Comitè Europeu d'Hoquei Patins (WSE-RH) una proposta per tal d'organitzar, a la localitat portuguesa de Luso, l'Eurolliga d'aquesta temporada, que ha de començar el pròxim divendres 9 d'abril. Ara manca que aquest darrer ens ho accepti i la competició tiri endavant.Aquesta primera fase s'allargarà fins a l'11 d'abril i consta de tres grups de tres equips, amb el Reus Deportiu com a protagonista. Els de la capital del Baix Camp estan enquadrats en el segon grup, juntament amb l'Sporting CP i l'UD Oliveirense.El grup A el formaran el FC Porto, el CE Noia Freixenet i l'OC Barcelos, mentre que el tercer el compondran el FC Barcelona, el Deportivo Liceo i l'SL Benfica.Pel que fa a la Final a Quatre, tindrà lloc els dies 15 i 16 de maig i comptarà amb el primer classificat de cada grup i amb el millor segon. L'EHCA, tal com detalla en un comunicat, «també ha proposat que aquest quart classificat es decideixi en una segona fase que aplegui tots els segons classificats».La primera fase de la competició se celebrarà sense públic, a causa de les restriccions establertes per les autoritats sanitàries a causa del coronavirus.