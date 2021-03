S'ajorna l'última jornada de Tercera Divisió

Un positiu per covid al Castelldefels també afecta al Pobla-Igualada d'aquest diumenge

Actualitzada 24/03/2021 a les 22:22

La Tercera Divisió no s'acabarà aquest cap de setmana. Almenys el subgrup 5A. És així perquè s'ha notificat un positiu per coronavirus a la UE Castelldefels.Segons detalla la Federació Catalana de Futbol (FCF), es tracta d'un futbolista del primer equip, amb què «els contactes estrets de la persona positiva, gran part de la plantilla, s'han de realitzar PCR i estar aïllats fins al dia 30 de març».Com que es tractava de l'última jornada del campionat i era amb horari unificat, s'han posposat tots els partits que s'havien de disputar, com són el cas del CF Pobla de Mafumet-Igualada, el Montañesa-Castelldefels i l'Europa-Santfeliuenc.Cal recordar que la Pobla necessita una derrota del Castelldefels i guanyar el seu partit per ser sisè.