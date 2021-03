Pol Ballesteros renova amb el Nàstic fins al 2024

L'extrem se sent a gust a Tarragona i hi vol seguir creixent

Actualitzada 24/03/2021 a les 17:26

El Gimnàstic de Tarragona ha anunciat la renovació de Pol Ballesteros per tres temporades, de manera que l'extrem finalitzarà la seva vinculació el 30 de juny del 2024.El club grana i el futbolista portaven ja algunes setmanes tractant la perllongació de la vinculació i ha estat aquest dimecres quan s'ha fet oficial.El futbolista ha declarat en reiterades ocasions que se sent molt a gust a Tarragona on, aquesta temporada, ha demostrat ser un home important. Fins ara, ha marcat quatre dianes en Lliga tot i no ser un titular habitual. En aquest curs, Toni Seligrat acostuma a utilitzar-lo com a revulsiu i, en moltes ocasions, el barceloní ha revolucionat completament els enfrontaments.Ell se sent molt a gust actuant com a extrem esquerre, encara que també pot fer-ho a l'altre cantó o, depenent de la situació de l'enfrontament, en punta d'atac. La seva explosivitat, unida a la velocitat que demostra el converteixen en un d'aquells extrems que tothom voldria tenir al seu equip.Ballesteros es va unir a la disciplina grana el curs 2017-18 per jugar al filial, el CF Pobla de Mafumet, i posteriorment anar cedit al CE Sabadell. Aquestes dues últimes temporades, ha format part del primer equip del Nàstic amb bons registres a la Segona Divisió B. En total, ha conseguint sis gols i participant en 43 dels 47 partits de lliga regular.El president Josep Maria Andreu i Pol Ballesteros, juntament amb el director esportiu Sergi Parés i el representant del futbolista, han estat els encarregats de signar el nou contracte a les oficines del Nou Estadi.