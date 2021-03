Nàstic, Llagostera, Badajoz i Cultural y Deportiva Leonesa, invencibles a casa

Els gironins encara no han tancat la primera fase i aquest diumenge rebran la visita del Prat en l'última jornada de la primera fase

Actualitzada 23/03/2021 a les 18:12

El Gimnàstic de Tarragona és invencible quan juga al Nou Estadi. Així ho ha demostrat al llarg de la temporada, quan cap dels rivals que ha visitat Tarragona ha marxat amb els tres punts. Ara bé, hi ha tres conjunts més que, en aquesta primera fase de la Segona Divisió B, també han sortit il·lesos de tots els partits que han disputat a camp propi. Es tracta del Llagostera, del Badajoz y de la Cultural y Deportiva Leonesa.En el cas dels gironins, no tenen opcions d'ascens a la Segona Divisió A, encara que als altres dos els punts de casa sí que els han servit per poder intentar el pas a la categoria de plata del futbol espanyol.A més, d'entre els quatre equips, tres acabaran la primera fase a casa de forma immaculada i hi ha un quart que encara ho ha de demostrar. Nàstic, Badajoz i Cultural ja no poden perdre cap partit a casa en l'esmentada primera fase. Els tarragonins perquè l'últim partit que han de disputar serà fora. Concretament, a Cornellà, aquest diumenge a partir de les dotze del migdia. Pel que fa als extremenys i als lleonesos, per a ells la primera fase ha acabat, ja que formaven part de subgrups amb deu equips, els quals tenen ara una setmana de descans i podran preparar millor la segona fase del campionat. Ara bé, el Llagostera podria caure d'aquesta classificació de privilegi. I és que aquest diumenge, també a les dotze, rebrà la visita del Prat. Per tant, l'equip d'Oriol Alsina encara té una oportunitat de perdre un partit a casa.Ara bé, tenint en compte l'espectacular trajectòria dels gironins a camp propi i que el Prat és un conjunt al qual li està costant treure els partits lluny del seu camp, els favorits són els gironins i podrien acabar en aquest grup de quatre conjunts invencibles quan juguen a casa, amb afició (tan sols aquest passat cap de setmana i aquest pròxim) com sense (com ha succeït al llarg de tota la temporada).Deu són els enfrontaments que ha jugat el quadre tarragoní a casa aquest curs. Tres s'han solucionat amb empat i, la resta, amb victòries. Les igualades van ser davant del Badalona (0-0), el Prat (1-1) i el Cornellà (2-2). Pel que fa als triomfs, davant de l'Olot (2-0), l'Andorra (4-2), L'Hospitalet (5-0), el Llagostera (3-0), el Barcelona B (3-1), el Lleida Esportiu (1-0) i l'Espanyol B (2-0). En la segona fase, visitaran Tarragona l'Ibiza-Eivissa, l'Alcoyano i el Villarreal B, tres equips acostumats aquesta temporada a guanyar partits i que intentaran trencar la barrera que, de moment, ningú ha aconseguit fer miques.