Marc Álvarez: «Jugar al primer equip del Nàstic seria un somni»

El mitja punta sap que la meta és complicada i que «seguiré a la Pobla el temps que faci falta»

Actualitzada 23/03/2021 a les 20:56

Marc Álvarez és el clar exemple de futbolista que ve des de baix i que pot arribar al lloc més alt. Es va formar al futbol base de la UD Torredembarra, va passar a militar al Nàstic, es va convertir en un ídol al juvenil A dels grana i ara és protagonista al CF Pobla de Mafumet. En el seu primer any d'amateur, des de l'arribada de Dani Vidal a la banqueta ha guanyat presència i, a poc a poc, va madurant.El jove mitja punta, que acostuma a jugar en banda esquerra, està «encantat» l'any del seu debut. «Em trobo molt bé a la Pobla, molt a gust», remarca un Marc Álvarez que deixa ben clar que «per a mi, arribar a jugar al primer equip del Nàstic seria tot un somni, és el meu repte a nivell personal». Ara bé, el torrenc, un dels jugadors amb més qualitat de la plantilla pobletana, sap que és el primer any fora del futbol base i que estarà jugant al filial del Nàstic «el temps que faci falta».Álvarez no està tenint sort amb les lesions aquesta temporada. De fet, la setmana passada va tornar a tenir mitja hora després de setmanes sense participar. Li va passar de tot. «Venia jugant i, en un entrenament, vaig caure malament després d'un control aeri», diu. Tot seguit, «em vaig fer mal a un taló, al dia següent vaig xocar de cap amb un company i, sense temps per recuperar-me, un esquinç». Totes aquestes adversitats va haver de superar el jugador més decisiu a pilota aturada la passada temporada amb el juvenil A grana, també de la mà de Dani Vidal, a qui «li dec molt, ja que sempre ha confiat en mi i ha apostat per mi».El torrenc va ser pacient i, tot i no gaudir d'oportunitats amb Albert Company a la banqueta, va seguir entrenant. Sabia que li arribaria l'alternativa. «Intento entrenar al màxim sempre, per poder estar a disposició de l'entrenador quan ho necessiti», apunta un futbolista que destaca l'alt nivell que hi ha a la plantilla. Prefereix no personalitzar, encara que sap que hi ha jugadors que «tenen qualitat per arribar al primer equip», com ara, tal com explica Marc Álvarez, «Karim o Carlos, que estan fent les coses molt bé i són molt bons». L'equip es juga la vida aquest diumenge contra l'Igualada. «Confio que aconseguirem la victòria», sentencia Álvarez.