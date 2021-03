José Aurelio Suárez ja deixa empremta i millora les xifres de Wilfred i de Gonzi a la porteria del Nàstic

L'ex del Girona ha encaixat tres dianes en els vuit partits disputats

La porteria a zero

El Gimnàstic de Tarragona no podia fallar. Havia de trobar un porter que signifiqués una autèntica garantia en el tram important de la temporada. I ho va aconseguir. José Aurelio Suárez, des de la seva arribada, s'ha convertit en indiscutible per a Toni Seligrat i també en un dels futbolistes més decisius de l'equip grana.Suárez ha millorat molt els números tant de Wilfred com de Gonzi, ara lesionat. I és que l'ex del Girona ha encaixat tres dianes en el que va de temporada. Tres gols en vuit partits significa una mitjana de 0,375 dianes encaixades per enfrontament disputat. Les dades estan allunyades tant de Gonzi com de Wilfred, que va decidir marxar en el mercat d'hivern perquè no estava a gust a Tarragona.El mateix Wilfred va rebre cinc gols en quatre partits. Són 1,25 gols per enfrontament, mentre que en el cas de Gonzi han estat, sempre parlant de partits del campionat de Lliga, de cinc gols en set partits, una mitjana de 0,71 per duel disputat.Així les coses, els números de José Aurelio Suárez indiquen que el Nàstic no s'ha de preocupar per la seva porteria. Toni Seligrat no va esperar ni un segon a col·locar-lo com a titular. Va arribar, va entrenar un dimecres, va jugar al següent cap de setmana i, des de llavors, mai ha abandonat la titularitat.En una categoria com la Segona Divisió B és vital, per tal de guanyar partits, poder mantenir la porteria pròpia a zero. Doncs José Aurelio Suárez ho ha aconseguit, amb l'ajuda dels seus companys, en un total de cinc ocasions. Ha estat en les victòries contra Badalona (0-1), Olot (0-2), Lleida Esportiu (1-0) i Espanyol B (2-0) i en l'empat sense gols al camp de L'Hospitalet.Mai ha encaixat més d'un gol Suárez amb la samarreta del Nàstic en un mateix partit. En va rebre un a l'empat a casa contra el Prat, un altre a Andorra (els dos van finalitzar 1-1) i un altre al camp del Llagostera, en la derrota dels grana per la mínima (1-0). Aquest diumenge toca jugar a Cornellà i, després, comença el moment de la veritat, amb una segona fase que és la prèvia del desitjat play-off d'ascens a la categoria de plata del futbol espanyol.