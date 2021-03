Fins a 56 socis del Nàstic ja tenen l'entrada de Cornellà

La previsió és que demà s'exhaureixin

Actualitzada 24/03/2021 a les 19:46

Un total de 56 socis han comprat aquest dimecres l'entrada pel Cornellà-Gimnàstic de Tarragona d'aquest diumenge (dotze del migdia). Per tant, després del primer dia en el qual hi havia entrades disponibles per veure el partit al Municipal de Cornellà encara hi ha 24 entrades, les quals poden adquirir tots els socis que ho desitgin, per ordre d'arribada, a un preu de setze euros.Els menors de dotze anys hauran de pagar deu euros per entrada. El Cornellà va posar a disposició del Nàstic una vuitantena d'entrades per viure en directe l'últim partit de la primera fase i la previsió és que demà s'exhaureixin completament.Els interessats poden passar a comprar-les a les oficines de nou del matí a dos quarts de dues del migdia i de quatre a set de la tarda.