El retorn del públic, una alegria generalitzada

Els camps de futbol i els pavellons van tornar a acollir alegria, tot i que no completa

Actualitzada 23/03/2021 a les 20:00

El CBT, el SPiSP i el CB Valls

Aquest cap de setmana va ser molt especial. Va ser el del retorn del jugador número 12 per al futbol o del 6 en d'altres com el bàsquet o l'hoquei patins, per posar tres exemples. Les mesures contra el coronavirus es van suavitzar una mica i la Generalitat de Catalunya va permetre l'entrada a camps i pavellons, sempre mantenint unes mesures de seguretat mínimes i un aforament màxim, depenent de diversos factors. Sempre, pensant en la seguretat de les persones i buscant el mínim contagi per coronavirus.Tots els clubs i entitats van barrejar aquesta alegria, per tornar a veure als seus animant en tot moment, amb un increment de la feina. I és que els protocols, les normatives i tot el que està relacionat amb el coronavirus implica un treball extra que sempre han estat disposats a assumir, però que va provocar la mobilització de més gent de l'habitual.Un d'aquests casos ha estat el del Nàstic. L'equip, que juga a Segona B, va comptar amb un gran equip de voluntaris, que van ajudar en tot moment a què tot sortís a la perfecció. Així va ser, tal com detalla Lluís Fàbregas, director general del Consell d'Administració grana. «Estem molt contents de com ha anat la tornada a l'estadi. Érem de l'opinió que, almenys, una tercera part hi podria haver tingut cabuda sense cap risc, o sigui, unes 4.000 persones, però la normativa no ho va fer possible. A partir d'aquí, ens vam adaptar a les 1.000 persones».Va ser, per a Fàbregas, «una gran alegria i una gran satisfacció, ja que hem pogut tornar a tenir-los del nostre costat». Pel que fa al repartiment de seients, va detallar que «vam voler premiar a la gent que fa més anys que té l'abonament a la secció de futbol, a les penyes i als patrocinadors, que han estat amb nosaltres tant a Segona A com a Segona B».Per altra banda, el Reus Deportiu també va comptar amb els seus. Van ser 425 els espectadors que es van acostar al Palau d'Esports per assistir al clàssic contra el FC Barcelona, partit que va acabar amb empat a un gol. Segons la presidenta de l'entitat roig-i-negra, Mònica Balsells, «va ser una alegria immensa tornar a tenir públic, cinc mesos després». La màxima mandatària va recordar que tots ells «van seguir el protocol anti-covid en tot moment i ens van animar molt per plantar cara al Barça, el líder de l'OK Lliga».Durant tot moment, en la megafonia del club es van donar les indicacions oportunes i els espectadors no es van poder aixecar durant tot el duel, com va passar en la resta d'esdeveniments esportius. Com a afegit, el Reus Deportiu va repartir fulletons informatius del protocol als assistents, per tal que tothom sapigués què havia de fer en cada moment.Un altre dels «grans» de la província, el Club Bàsquet Tarragona, també va retrobar-se amb el seu públic. En la derrota contra el Gran Canaria (70-80), de les 300 localitats disponibles al pavelló del Serrallo van assistir un total de 150 persones. «El més important, per a nosaltres, va ser la seguretat dels espectadors, no tant la xifra», van detallar a aquest mitjà des del club blau. El CBT es mostra «molt agraït que la gent tingui la possibilitat de tornar al pavelló en aquest tram decisiu de la temporada» i «estarem encantats si, en el pròxim partit, encara en poden ser més, ja que ajudaran a l'equip, com sempre fan».El Pavelló Municipal de Sant Pere i Sant Pau a Tarragona també va viure el seu retrobament amb l'alegria. A més, el CV Sant Pere i Sant Pau de Superlliga 2, va retrobar-se amb els seus amb triomf, 3-2, contra el Voleibol Mundet. Des del club van posar de manifest la seva satisfacció per com es va desenvolupar el duel. «Va ser, per a nosaltres, el primer partit amb afició, però també l'últim, ja que s'ha acabat la fase regular de la Superlliga 2», van recordar, ja que la primera fase s'ha acabat i, la resta, es disputarà a pista neutral. «Els jugadors sempre van tenir suport a la graderia», van apuntar des del club, que van puntualitzar «la complexitat que tenia l'ocupació de l'espai, encara que primer vam donar preferència a socis, després a familiars de jugadors i, finalment, a la resta de l'afició». Un equip de voluntaris va es va encarregar de numerar els seients abans del duel «procurant que sempre estiguessin separats per grups bombolla».Finalment, Magí Mallorquí, president del CB Valls, també va voler agrair al públic la seva assistència dissabte, al Pavelló Joana Ballart, en el triomf del seu equip sènior masculí davant del CB Artés (82-61). «El pavelló va poder gaudir, un dissabte més, del bàsquet, i ho va fer amb totes les mesures de seguretat i de sanitat que ja fa temps que estem complint, des que va començar la pandèmia», va dir Mallorquí, tot recordant que «ens encanta que tothom pugui gaudir del bàsquet i dissabte vam poder veure un bon partit».