Dos partits de sanció a Brugui i un a Trilles

El Nàstic no recorrerà la sanció a Apel·lació

Actualitzada 24/03/2021 a les 13:50

El Comitè de Competició de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionat amb dos partits a Brugui i amb un a Marc Trilles. Els dos jugadors del Gimnàstic de Tarragona van ser expulsats aquest passat diumenge en el transcurs del partit contra l'Espanyol B al Nou Estadi.El club grana va presentar recurs per intentar que la pena fos la mínima o, fins i tot, que alguna de les dues vermelles quedés sense efecte, però no ha pogut ser.En el cas de Brugui, va ser expulsat als 87 minuts de joc quan ell era a la banqueta i l'entrenador, Toni Seligrat, ja havia realitzat totes les substitucions. L'àrbitre va reflectir a l'acta que Brugui li va dir: «¿Dónde coño estáis mirando?», fent escarafalls. El jugador ha estat sancionat amb dos enfrontaments, tot i que des del club grana no entenen per què, ja que no es va produir cap insult ni situació greu.En el cas de Trilles, va ser expulsat per una entrada, amb la pilota en joc, gairebé en el centre del camp. El col·legiat va interpretar que era una ocasió manifesta de gol, però el Nàstic creu que era massa lluny de José Aurelio Suárez.De res han servit les reclamacions del Nàstic, que ha decidit no acudir al Comitè d'Apel·lació i acceptar, amb resignació, les sancions dels dos jugadors. Trilles podrà jugar el primer partit de la segona fase, però Brugui haurà d'esperar al segon.