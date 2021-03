El CV Sant Pere i Sant Pau es jugarà l'ascens a Superlliga del 9 a l'11 d'abril a València

L'equip no descarta realitzar algun amistós abans de la cita decisiva

Quatre dels sis

La Real Federacíon Española de Voleibol (RFEVB) va anunciar aquest dimarts la seu de la celebració de la fase final de Superlliga 2 Masculina, en la qual el Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau buscarà l'ascens a la Superlliga i, per tant, el seu retorn a la màxima categoria del voleibol a nivell nacional. Serà València l'indret en el qual es disputaran els play-off d'ascens a Superlliga, concretament a la seu del Leleman Valencia, club amfitrió. Pel que fa a les dates, que també van quedar establertes, els partits es jugaran els dies 9, 10 i 11 d'abril, un cap de setmana sencer.En total, són sis els equips que prendran part en aquesta fase final i decisiva. En el grup A competiran el Leleman Voleibol Valencia, l'iIntasa San Sadurniño i l'Arona Intersport, mentre que en el grup B hi participaran l'Extremadura, el Tarragona SPSP i el Cisneros Alter. Les sis esquadres van quedar repartides en dos grups en el sorteig realitzat per la Federació.Cal recordar que els dos primers classificats de cada grup participaran en una fase final, la qual servirà per definir les dues places d'ascens a la Superlliga masculina. Els dos grups disputaran una primera volta per tal de determinar la classificació que decidirà les semifinals de la tarda del dissabte dia 10 d'abril. Els seus vencedors jugaran la gran final el diumenge 11 d'abril amb la plaça d'ascens a Superlliga Masculina garantida, encara que el guanyador es proclamarà campió de la Superlliga Masculina 2.El conjunt cooperativista començarà jugant el divendres, a les deu del matí. El seu rival serà el Cisneros Alter Voleibol. El segon partit el jugaran el mateix divendres, a les cinc de la tarda, contra l'Extremadura. Si tot va com preveuen els de Vlado Stevovski, després d'aquest duel ja seran equip de Superlliga.Els del barri de la ciutat de Tarragona s'han posat ja mans a l'obra per preparar per a una competició que podria suposar un ascens més que treballat. Ho fan intensificant els entrenaments i la preparació, sense descartar algun partit amistós abans de viatjar a València.