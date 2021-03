El Nàstic és el tercer equip del grup català que ha vist més cartolines

A més, és el més castigat amb vermelles directes del 3A i el segon d'entre tots els conjunts que juguen a la categoria de bronze

El que més vermelles

Sancionats i apercebuts

El Gimnàstic de Tarragona té la negra amb les targetes i s'ha convertit en el tercer conjunt del subgrup 3A amb més cartolines en el que va de temporada en partits de Lliga. Es produeix la situació que, precisament en la temporada en la qual els resultats més estan acompanyant a l'equip, menys justos estan sent els arbitratges amb els tarragonins. Després d'un inici de campanya nefast pels interessos del Nàstic pel que fa a arbitratges, les males decisions s'han allargat en el temps.Cada partit, el Nàstic acaba molt castigat per les targetes. Per posar dos exemples, a Llagostera les cartolines van ser excessives i, aquest diumenge, davant de l'Espanyol B, tres quarts del mateix. Així ho va assegurar Toni Seligrat, després del duel, quan va manifestar que «ha estat un partit net», en el qual els tarragonins van veure fins a vuit cartolines (sis de grogues i una vermella). Aquest nombre eleva a un total de 65 targetes en el que va de campanya. El Nàstic, doncs, ocupa l'últim lloc del podi dels onze equips catalans (Andorra inclòs) de la categoria de bronze del futbol espanyol.Tan sols el Prat i el Badalona comptabilitzen més targetes que el Nàstic fins ara. Pel que fa a l'equip del Prat del Llobregat, en total són 68 targetes grogues i una de vermella. Deu grogues més que el Nàstic. En el que fa referència al Badalona, en el global li han mostrat 66 cartolines, una més que a l'esquadra que entrena Toni Seligrat.Per sota queden tota la resta d'integrants del subgrup 3A, entre ells, el pròxim rival dels grana, el Cornellà, el segon equip amb menys targetes. 49 en total. En el «fanalet vermell» d'aquesta classificació hi apareix el Barcelona B, amb tan sols 46 targetes.El Nàstic és el líder, en solitari, del subgrup català. Té moltes opcions d'acabar com a primer i ho aconseguirà de forma matemàtica si derrota al Cornellà diumenge. Ara bé, hi ha una altra taula en la qual el Nàstic també és el primer, i de forma destacada. És en la de targetes vermelles. Fins a set n'ha vist durant la 2020-21 després de les dues d'aquest diumenge, a Marc Trilles i a Brugui. Tres cartolines vermelles han estat per a Carlos Albarrán i dues per a Goldar i a Brugui. Tan sols el segueix de prop L'Hospitalet, que ha vist sis vermelles. Tanquen el podi el Badalona i el Llagostera, amb quatre.Ara bé, tan sols hi ha un equip en tota la Segona B que hagi patit tantes vermelels com el Nàstic. És el Leioa, del subgrup 2B. El Laredo, l'Arenas de Getxo i el Barakaldo, del 2A i el Valencia Mestalla, del 3B, empaten amb el Nàstic a set expulsions.Alex Quintanilla i Javi Bonilla no podran actuar a Cornellà diumenge. Ambdós van veure la cinquena cartolina groga de la temporada i es perdran el partit per acumulació d'amonestacions. A més, hi ha tres jugadors més que estan apercebuts, amb quatre cartolines, i que estan a una de la sanció. Es tracta de Brugui, Pedro Martín i Marc Trilles.