El Nàstic presenta recurs per les vermelles de Brugui i Marc Trilles

L'entitat grana creu que ambdues cartolines van resultar excessives

Actualitzada 22/03/2021 a les 18:42

El Nàstic ha presentat recurs per les targetes vermelles que van veure Brugui i Marc Trilles en el transcurs del partit de diumenge contra l'Espanyol B al Nou Estadi.El club considera que ambdues cartolines són excessives i, per aquest motiu, ha presentat al·legacions, acompanyades del vídeo corresponent, per intentar que se suavitzin ambdues sancions i que acabin en una cartolina groga.El valencià Carlos Alberto Carbonell Hernandez va mostrar la vermella directa a Trilles als 62 minuts de joc. El central ja tenia una groga, però el càstig per entrar a un rival va ser el màxim, la vermella. El club grana considera que aquesta acció, tot i que l'àrbitre va considerar que era manifesta de gol, era molt llunyana. L'entrada es va produir pràcticament en el centre del camp.Pel que fa a Brugui, l'acta reflectia que li va dir al col·legiat «¿Dónde coño estáis mirando?», fent escarafalls. Amb les imatges, el club vol demostrar que no va ser així. Cal recordar que tots dos tenen ja quatre cartolines grogues.