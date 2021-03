Un dia més a l'oficina (2-0)

El Nàstic torna a guanyar al Nou Estadi, aquesta vegada amb públic a les graderies, però veu com li expulsen amb vermella directa a Trilles i a un Brugui que ni havia saltat al camp

Actualitzada 21/03/2021 a les 14:15

Espectacular Oliva

Dues expulsions

Ocasió i vermella

FITXA TÈCNICA

NÀSTIC

José Aurelio Suárez, Carlos Albarrán, Alex Quintanilla, Marc Trilles, Joan Oriol, Javier Ribelles (Jesús Rueda, 65'), Fausto Tienza (Guillem Jaime, 83'), Javi Bonilla (Pol Ballesteros, 65'), Joel (Francesc Fullana, 65'), Oliva i Fran Carbia (Pol Domingo, 73').



ESPANYOL B

Fortuño, Rubén Sánchez, Lluís Recasens (Fornés, 19'), Tugarinov, Nil, (Omar, 70'), Pedro Torres (Villahermosa, 61'), Gori (Ivan Gil, 70'), Alejandro Pérez, Jutglà, Svensson (Nabil, 61') i Becerra.



GOLS

1-0, Fausto Tienza (13'); 2-0, Fran Carbia (23').



ÀRBITRE

Carlos Alberto Carbonell Hernández (Valencià). Va mostrar la targeta groga als locals Joel, Javier Ribelles, Marc Trilles, Javi Bonilla i Alex Quintanilla; i als visitants Svensson, Rubén Sánchez (2, 59') i Becerra. Va mostrar la targeta vermella directa al locals Marc Trilles (62') i Brugui (87').



INCIDÈNCIES

El Nou Estadi va acollir a 991 espectadors.

Nou partit a casa i nou triomf del Gimnàstic de Tarragona. Els de Toni Seligrat van vèncer còmodament a l'Espanyol B en un partit que es va decidir a la primera meitat, gràcies a les dianes de Fausto Tienza i de Fran Carbia. Ara bé, creu va ser la doble expulsió patida per un Nàstic que va veure com, primer, enviaven al carrer al visitant Rubén Sánchez, però que, tres minuts després, Marc Trilles veia la vermella directa. A tres minuts del final, Brugui, que no podia entrar ja que s'havien esgotat tots els canvis, també va veure la vermella directa.La gent tenia ganes de Nàstic, i els jugadors tenien ganes de veure gent al camp. Aquesta comunió es va veure traduïda amb gols i, sobretot, amb un autèntic partidàs per part d'un Nàstic que continua fent passes, cada vegada més grans, cap al play-off d'ascens a Segona Divisió A. Guanyant a Cornellà, aquest petit, objectiu, el segon de la temporada, quedarà molt més a prop.Toni Seligrat va apostar per una davantera formada per Joel, Gerard Oliva i Fran Carbia. Brugui encara no està per jugar una gran quantitat de minuts i el tècnic grana va apostar per dos homes menuts acompanyant Oliva. En el centre del camp, ja que Fran Miranda estava sancionat, va repetir amb Ribelles per davant de la defensa. L'acompanyaven Fausto Tienza i Javi Bonilla, amb què Fullana va haver d'esperar des de la banqueta. Sense canvis a la porteria ni a la rereguarda.El Nàstic va deixar ben clares les seves intencions des del principi. A pel gol des del principi amb les seves armes, que no són altres que el bon joc i la solidesa defensiva. Als quatre minuts ho va intentar Joel, en una acció en la qual el jove queia a terra. L'esfèrica va marxar alta. Nova trigar gaire a arribar la primera diana dels grana. Va ser en una acció de poca bellesa plàstica, però tant vàlida com d'altres. Un cúmul de rebots a l'àrea petita va deixar l'esfèrica a peus de Fausto Tienza, qui no s'ho va pensar i va afusellar, sense pietat, Fortuño.Quan entra la primera, la resta són sempre més senzilles. Sense la pressió de tenir el marcador sense estrenar, el Nàstic va continuar a la seva. Sense pressa, però sense pausa, els grana van fer-se els amos del duel. Mala sort va tenir el jove tarragoní Lluís Recasens. El central de l'Espanyol B va caure lesionat i va haver de ser substituït als 19 minuts de joc. Va ser poc abans del segon, el de la tranquil·litat.En una d'aquestes que Carlos Albarrán té acostumats als seus aquesta temporada, el lateral la va posar, perfecta, des de la banda dreta. El seu receptor, Fran Carbia, va rematar allí on cap porter hi pot arribar: al pal llarg. Res a fer per part de Fortuño, que veia com, als 23 minuts, ja havia encaixat dues dianes.Menció a banda el partit realitzat per Gerard Oliva. El davanter va pressionar com mai, va ficar la por al cos tant als defensors com al meta rival i va arrencar els aplaudiments d'un Nou Estadi, que semblava que s'omplia més i més quan el punta s'hi deixava la pell. El mateix Oliva va reclamar, i ben reclamades, unes mans del rival a dins de l'àrea quan s'havien disputat 32 minuts de partit. Fins i tot, el punta va tenir el gol a set minuts del descans, en la que, possiblement, va ser la jugada més maca del partit. Passada amb el tacó de Tienza cap a Bonilla que, des del cantó esquerre, va centrar. Com un míssil hi va arribar Oliva, tot i que la seva rematada de cap no va entrar al fons de la xarxa. En la darrera acció el primer acte, Suárez va haver de volar per desviar a córner una falta molt perillosa des de la frontal.La segona part es va presentar també moguda. En aquest cas, principalment per les dues expulsions que s'hi van produir. Una per banda. La primera, a Rubén Sánchez, quan l'electrònic assenyalava el minut 59. Doble groga i els tarragonins es quedaven en una situació immillorable per acabar de rematar la feina. Però tan sols van ser tres minuts els que va estar en Nàstic en superioritat numèrica, ja que Marc Trilles va veure la vermella directa per una entrada sense sentit en una zona on no hi havia perill.Deu contra deu, els dos conjunts van recompondre files. José Aureli Gay va donar entrada, primer, a Nabil i a Villahermosa i, minuts després, a Omar i a Ivan Gil. Per ala banda tarragonina, Rueda, Ballesteros i Fullana van entrar per Ribelles, Bonilla i Joel. Així, l'equip quedava amb Albarrán, Quintanilla, Rueda i Oriol en defensa; Tienza i Fullana a la medul·lar i Ballesteros, Oliva i Carbia a dalt. Aquest darrer va ser el següent a abandonar la gespa. Volia més múscul Toni Seligrat i va donar entrada a Pol Domingo. Així, va avançar uns metres la seva posició Jesús Rueda, fins a col·locar-se amb Tienza al centre. Ballesteros a la dreta, Fullana a l'esquerra i, a dalt, l'incansable Gerard Oliva.Guillem Jaime també va tenir els seus minuts. El partit estava en una fase en la qual no estava havent-hi perill aparent. L'única ocasió clara del segon acte s'havia produït en el 68', quan Becerra, sol, la va enviar fora girant-se a l'àrea petita. Així, era qüestió d'esperar el xiulet final. Jaime es va col·locar a l'extrem dret, amb què Fullana es va ressituar al centre i Pol Ballesteros es va col·locar a l'esquerra.El mateix Guillem Jaime, tan bon punt va entrar, va disposar d'una bona ocasió. El seu tret el va aturar Fortuño. Quan mancaven tres minuts pel final del duel, el col·legiat es va dirigir a la banqueta del Nàstic i va mostrar-li la targeta vermella a Brugui. Alguna situació van detectar o ell o l'assistent i li van mostrar el camí dels vestidors. Cal recordar que, precisament, Brugui tornava d'una sanció per vermella directa a L'Hospitalet, quan estava escalfant. Caldrà veure quina és la sanció a l'esquerrà i si el Nàstic la recorre.