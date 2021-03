Tarragona es cola en la polèmica per un penal assenyalat en el duel entre el Villarreal i el Cádiz

El tècnic del conjunt andalús recriminava que «han xiulat com a penal un xut que anava a Tarragona»

Actualitzada 21/03/2021 a les 22:50

La ciutat de Tarragona va ser el centre de la polèmica ahir en un partit de Primera Divisió. Concretament, ho va ser en el postpartit entre el Villarreal i el Cádiz, on el tècnic del conjunt andalús, Álvaro Cervera, no entenia per què li havien xiulat un penal en contra per unes mans i no havia succeït el mateix en una acció similar, però a l'àrea contrària.El partit es va disputar a Vila-real, i el tècnic visitant, després del partit, va recriminar que «han xiulat com a penal un xut que anava a Tarragona», una queixa a la qual Unai Emery, entrenador del Villarreal, va contestar argumentant que «crec que Tarragona està en l'altra direcció, en aquesta està València», i va afegir que «a Sevilla no van xiular un penal en un míssil que sí que anava a Tarragona».