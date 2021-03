Multen amb 50.000 dòlars un entrenador de bàsquet per llençar una mascareta en un partit

El tècnic dels Raptors de Toronto estava enfadat amb els àrbitres del partit

Actualitzada 21/03/2021 a les 23:20

El llançament de la seva màscara per darrere de la taula d'anotadors i cap a les graderies li va costar a l'entrenador dels Raptors de Toronto, Nick Nurse, una multa de 50.000 que li va ser imposada aquest diumenge per la NBA.Nurse, a més, va proferir blasfèmies als àrbitres abans de deixar el camp durant el partit del divendres a la nit que el seu equip va perdre contra els Utah Jazz per 112-115.L'entrenador dels Raptors estava molest perquè els Jazz van llançar 41 tirs de personal i el seu equip, 14. Després del partit, Nurse va dir: «Simplement, no semblava que ens anaven a deixar guanyar aquesta nit».Aquesta diferència de 27 tirs de personal va ser la segona més gran en l'NBA aquesta temporada, superada pels 28 que els Rockets de Houston van tenir sobre els Warriors de Golden State dimecres passat.A l'inici de la jornada del diumenge, els Raptors estaven fent una mitjana de 4,5 tirs lliures per partit menys que els seus rivals aquesta temporada, la segona disparitat més gran en la lliga, només superada pels Bulls de Chicago, que tenen 5 menys per trobada.