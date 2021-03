El CBT cau a casa contra el Gran Canaria (70-80)

Els de Berni Álvarez no han pogut guanyar en el retorn de l'afició al pavelló

Actualitzada 21/03/2021 a les 16:53

CBT i Gran Canaria han lluitat intensament un partit igualat, que s'ha decidit a l'últim quart quan l'equip de Berni Álvarez no ha pogut seguir el ritme del rival (70 – 80). Fins llavors, qualsevol dels dos equips s'hagués pogut emportar la victòria. El físic i joventut dels canaris ha estat clau al final del partit per decantar-lo al seu favor. Dejan Bjelic ha estat el millor jugador del CBT, amb 11 punts, 14 rebots i 21 de valoració.

Començava nerviós l'equip de Berni Álvarez, cedint la primera cistella del partit. Kevin Coronel es presentava a l'afició amb un triple, mentre que Duch feia el mateix per igualar el partit a 8. Els blaus volien poosar un punt més d'intensitat amb les internades de Duch, Coronel i Bjelic, però eren els canaris qui trobarien l'encert amb dos triples consecutius (11 – 14). Aquestes accions els donarien empenta per emportar-se el primer quart per 16 a 18, amb una cistella de Barberà als últims segons per apropar el seus.

El segon quart començava sense un dominador clar, fins que apareixien David Fernández, de tres, i Jaume Zanca, amb cinc punts consecutius, per recuperar l'avantatge (24 – 20). Canviava la dinàmica, i el CBT començava a imposar el seu ritme. Fernández i Bjelic s'entenien a la perfecció, i el serbi aportava quatre punts consecutius. Un CBT disparat es posava amb un +10 quan faltava poc més d'un minut per arribar al descans (33 – 23). Un magnífic últim minut del Gran Canaria els servia per retallar diferències, però no comptaven amb un triple de Zanca sobre la botzina per marxar a vestidors 35 a 29.

Dejan tornava a pista disposat a convertir-se en un dels referents del seu equip. El pivot serbi anotava quatre punts més al seu compte personal, i a l'altre costat de la pista, imposava per impedir les internades rivals. Despertaven els canaris i aconseguien desfer-se de la pressió blava amb un 0 a 6 per tornar a apretar el marcador (41 – 38). Coronel es penjava per esperonar els seus i el Serrallo i Duch ho volia rematar amb un triple. Els canaris no deixaven que els de Berni s'escapessin, pujaven la seva pressió i la defensa es tornava asfixiant. Amb aquesta tònica aconseguien ficar-se a només un punt del CBT quan finalitzava el tercer quart (50 – 49).

La dinàmica ascendent del Gran Canaria seguia present amb l'arrencada dels últims deu minuts. Quatre punts només començar feien preveure un quart intens i igualat. Però llavors apareixia Duch des de la línia de triple per igualar l'enfrontament a 53. Els visitants posaven la directa per aconseguir ràpidament una renda de set punts (54 – 61). Els de Berni no s'han vingut avall, i quan tornaven a ficar-se en el partit, el Gran Canaria aprofitava per donar l'estocada en el pitjor moment pels blaus i ficar-se amb un +12 (60 – 72). Tugores i Coronel volien fer somiar el seus, ficant els blaus a set, però el CBT es quedaria sense temps i el Gran Canaria s'emportaria el partit per 70 a 80.