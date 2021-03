Entra a la convocatòria el Jugador número 12

Torna el públic al Nou Estadi a l'última jornada a casa d'aquesta primera part de la lliga davant l'Espanyol B (12 h)

Actualitzada 20/03/2021 a les 20:02

Aquest diumenge és un dia de celebració. Torna el públic al Nou Estadi més d'un any després de l'última vegada. L'afició, el Jugador Número 12, torna per animar l'equip en aquest últim tram de la primera part de la temporada davant l'Espanyol B a les 12 h d'aquest diumenge.Toni Seligrat també celebra una altra bona notícia: Brugui torna a estar disponible després de complir dos partits de sanció. Els grana han trobat molt a faltar l'incisiu davanter i amb la seva arribada els gols que tan poc han estat arribant aquests últims partits estan assegurats. D'altra banda també estarà disponible Jesús Rueda, i Fausto Tienza, mentre que Fran Miranda es perdrà el duel per sanció i Gonzi continua la recuperació de la seva lesió.El Nàstic sortirà pels tres punts per retrobar-se amb el públic i per retrobar-se amb la victòria i així intentar distanciar-se del segon classificat, el Barcelona B que té els mateixos punts que els grana (32) però que es troben per sota per la diferència de gols. L'Espanyol B sembla un rival assequible per aconseguir aquest objectiu, però després d'una ratxa negativa de tres derrotes consecutives no ho posaran gens fàcil. El tècnic grana ja va assegurar que el filial blanc-i-blau era un dels equips que més li agradaven del grup.Després del 4-4-2 a Llagostera és possible que Toni Seligrat torni a l'estil habitual de la temporada de 3 atacants. José Aurelio Suárez guardarà la porteria grana juntament amb el fixe Álex Quintanilla i probablement Marc Trilles a l'eix defensiu. Rueda torna a estar disponible, però porta uns quants partits sense jugar a causa de la lesió. A les bandes hi seran Carlos Albarran i Joan Oriol, dues peces essencials a l'esquema grana. Al mig del camp poden tornar a triangular Javier Bonilla, Fausto Tienza i Francesc Fullana. A la zona d'atac és bastant probable que torni a sortir d'inici Roger Brugué 'Brugui', ansiós de tornar a tocar pilota després de dos partits absent i l'acompanyaria Gerard Oliva. Per completar l'atac una bona opció seria Fran Carbia, encara que Pedro Martín podria ser una bona alternativa.