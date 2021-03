«El futbolista ha d'entendre el perquè de les coses»

El nutricionista remarca la importància de l'alimentació en l'esport

–Malauradament, la gent continua donant la mateixa importància al menjar ara que abans. Podríem parlar de dos extrems. Per una banda, n'hi ha que cuiden moltíssim el que mengen, provocant inclús una obsessió, i d'altres que gairebé ni li donen importància. La gent que fins ara formava part d'un grup intermedi, s'ha acabat decantant pel de cuidar-se menys i vigilar menys.–Aquesta és una pregunta molt típica en la gent del carrer i, sincerament, és una mica difícil de contestar. Podríem dir que no, que l'alimentació d'un esportista no deixa de ser una alimentació saludable, equilibrada i variada en fruites, verdures, peixos, carns, ous, llegums, fruits secs, cereals... Però si què és cert que hi ha elements diferents, com poden ser en nivell calòric causat per la despesa que provoca aquest esport o la distribució i priorització d'un o altres grups d'aliments o aliments en concret, com els hidrats de carboni en les ingestes que envolten l'entrenament o competició o, fins i tot, els aliments rics en omega-3 com els peixos blaus després dels entrenaments pel seu efecte antiinflamatori.–Intentem donar el màxim d'importància i recursos als nois. Una de les coses més típiques d'un nutricionista al món del futbol són les antropometries, on es valoren els plecs cutanis i les circumferències musculars per a conèixer la composició corporal dels esportistes. Aquí, ets una mica l'ovella negra del vestidor i del cos tècnic, sobretot per a aquells jugadors que han de mirar i cuidar molt la seva alimentació per poder tenir una composició corporal òptima per a competir al màxim nivell. També, realitzo xerrades als nois perquè coneguin com poden millorar la seva alimentació i a quins aliments li han de donar major importància segons el dia de la setmana, pautes d'alimentació pre-partit amb diferents idees per a que ells mateixos puguin trobar quines són les seves preferències i tenir així un ritual d'alimentació. Valorem deshidratacions i tot i fer-ho de maneres diferents, també preparo la suplementació els dies de partit.–Perquè és la que es mereix. Hi ha molta evidència científica de la importància de l'alimentació tant per a millorar el rendiment com per a la recuperació d'aquells que fan esport. A més, és una manera objectiva de valorar la composició corporal dels esportistes, de saber si estan en un bon estat o si poden millorar. Tot això es veu de manera molt directa en les dades dels GPS, de valoracions funcionals programades, en els qüestionaris de descans, de recuperació i de fatiga. Mentre més professional ets fora del camp o de la piscina o de la pista d'atletisme, més pots ser-ho dintre.–La resposta és semblant a la de la població i l'esportista. És a dir, dins de l'esport trobem molts esports, molt diferents. Si parlem d'un triatló, per exemple, no és la mateixa despesa energètica en un triatló sprint què en una distància Iron Man, o un corredor de 200 metres a un corredor de 200 kilòmetres. A més, parlant de futbol, per exemple, si mirem en la despesa i necessitat d'un extrem o d'un lateral, serà molt major i més dependent d'hidrats de carboni en comparació amb un defensa central. I hem de pensar que tots dos fan el mateix esport.–Cal tenir en compte que en etapa juvenil encara són esportistes en formació, però a un pas de la professionalitat o semiprofessionalitat. Per tant cal empènyer, però el més important és acompanyar al jugador, que entengui el perquè de les coses. Tot i que a la Pobla sí que s'ha d'exigir més al jugador, ja que estan en una altra etapa, també s'ha de ser un més, intentar resoldre-li els dubtes i donar tot el suport que sigui possible. És a dir, en tots dos vestidors, per la meva forma de ser, prefereixo ser més aviat un jugador que intenta ajudar que no que em recordin com aquell dolent de la pinça que ve a agafar plecs.–Ostres, això és impossible de respondre. Quines són les millors botes per jugar a futbol? Molts et diran que las Adidas Copa Mundial són la bomba, però d'altre prefereixen les Nike Mercurial o les Puma Evopower. Cada persona és diferent, i no a tots els agrada el mateix, no els hi va bé el mateix ni tenen les mateixes experiències positives o negatives amb el mateix menjar.–Una altra pregunta trampa. Per a mi no hi ha res prohibit, ja que la prohibició porta a l'abús, però si què és cert què un excés de cereals refinats, sucres, processat, menjar ràpid i alcohol són una molt mala notícia. Si això forma part de la seva alimentació esporàdica o molt esporàdica, bé, però si és un hàbit diari, estan perduts, ja que tenen efecte pro inflamatori, que, sumat al de l'esport, pot acabar en una lesió.–Hi ha alguns que ho noten molt i molt ràpidament. D'altres són menys meticulosos a l'hora de mirar què mengen. He arribat a escoltar coses com: Ricard avui he dinat o sopat X cosa i al partit era un altre jugador diferent, he arribat al minut 90 i he fet un sprint que abans no podia fer ni al minut 60. Això es produeix perquè li dones al cos la gasolina que necessita, en el moment que li fa falta i amb la quantitat exacta. Això em treu un somriure, ja que veus que la teva feina i el teu granet de sorra que intentes aportar està donant el seu fruit.–I tant! Recordes els aliments que dèiem abans a la pregunta de si el futbolista te algun aliment prohibit? Són els que més relació tenen amb les lesions. És perquè un excés continu d'aquests empitjora la recuperació, la composició corporal i la massa muscular i, per tant, augmenta la probabilitat de lesió o allargar el procés de recuperació.–Sí, toco més camps i més esports. De fet, tots aquells que tinguin ganes de millorar els seus hàbits alimentaris o de realitzar algun pla nutritiu poden contactar amb mi mitjançant el meu compte d'Instagram, què és@nutricionconricard, en el qual intento pujar material informatiu sobre alimentació i nutrició esportiva de manera totalment desinteressada. També poden contactar directament amb mi mitjançant el meu correu electrònic, què és ricardpachecodn@gmail.com.