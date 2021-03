El Falset Esportiu es retira de la competició i, l'Alcover, un equip

Alguns clubs tornen a l'activitat per no ser sancionats amb un descens

Actualitzada 18/03/2021 a les 17:39

El Falset Esportiu ha dit «prou». El primer equip no continuarà competint per, segons el club, falta de jugadors. Cal recordar que aquesta entitat militava a la Tercera Catalana i que aquesta decisió el castigarà amb el descens a Quarta.El fet és que hi ha hagut molts equips que, inicialment, no tenien la intenció de tornar a l'activitat. Jugar a futbol tal com està colpejant el coronavirus és, per a molts, un risc que no volen córrer. Ara bé, gairebé la totalitat de la resta de clubs han decidit reprendre l'activitat, precisament, per aquesta por a ser descendits de categoria, que és el càstig que ja estava regulat en el reglament que coneixien tots els clubs a principis de temporada.Un altre club que està implicat en la situació és el CE Alcover. Ha decidit retirar l'equip de Quarta Catalana i continuar amb el de Tercera Catalana ja que, del contrari, hauria perdut la categoria.