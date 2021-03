Brugui i Rueda tornen a estar disponibles

L'entrenador del Nàstic anuncia que les úniques baixes segures són les del sancionat Miranda i el lesionat Gonzi

Actualitzada 19/03/2021 a les 11:58

El de diumenge serà el primer partit amb públic al Nou Estadi en el que va de temporada. Els aficionats podran tornar a veure als seus en directe després d'un any sense poder entrar al camp per culpa de les restriccions provocades pel coronavirus. Seligrat espera que jugar a casa i tindre als seus aprop els doni un plus per aconseguir la victòria.

El Gimnàstic de Tarragona comptarà amb Jesús Rueda i Brugui per al proper partit que es disputarà diumenge a les 12 hores al Nou Estadi contra l'Espanyol B. D'altra banda, les baixes segures seran Fran Miranda perquè està sancionat i Gonzi per lesió. Així ho ha confirmat l'entrenador del primer equip grana, Toni Seligrat.Per Seligrat sumar tres punts contra l'Espanyol B ajudarà a donar confiança a l'equip de «que tot el que estem fent és el correcte». Alhora adverteix que els granes hauran de treballar molt més i deixar-se la pell a la gespa, ja que «el que ve d'ara endavant és més dificil i amb el que estem donant no n'hi ha prou per aconseguir objectius».El filial blanc-i-blau arribarà a Tarragona després de tres derrotes, tot i això Toni Seligrat no li ha restat importància per l'alt nivell competitiu que hi ha al grup.Sobre la derrota de la setmana passada contra el Llagostera, el tècnic assegura que l'equip va fer tot el possible per guanyar i considera que van ser superiors al rival, però finalment van acabar perdent.