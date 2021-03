«No té sentit que només puguin entrar 1.000 socis al Nou Estadi»

El centrecampista del Nàstic assegura que els jugadors saben que la gent els animarà des de l'inici

Actualitzada 17/03/2021 a les 19:03

—La veritat és que molt bé, amb moltes ganes en el tram important de la temporada.—Sí, estem competint molt bé. Cada jugador que surt al camp fa gust veure'l jugar. Potser jugo una mica menys del que m'agradaria, però això és molt llarg. Seguiré entrenant com el que més.—Sí. Per sort, m'he trobat bé en tots els equips que he disputat aquesta temporada. A Llagostera se'ns va escapar el partit per un petit detall, però jo vaig estar còmode, amb confiança.—Ho vam fer tot i no recordo cap tret a porta d'ells tret del gol, en el qual potser ens vam despistar. Ells tenen un jugador important com Sasha, que no va guanyar cap pilota, però no ho vam aconseguir.—Hem de tenir els peus a terra. És un primer objectiu clar. Estem fent les coses bé i cal recordar que hi ha equips que no ho han aconseguit. No li hem de treure mèrit a aquest objectiu. Després, en tenim un segon i, finalment, un tercer. El segon, és classificar-nos pel play-off, i intentarem aconseguir-lo.—El que és molt important és sumar els tres punts diumenge contra l'Espanyol B i també els de Cornellà. Primer, contra el filial espanyolista i, a més, amb part de la nostra afició.—Condiciona, i per a positiu. Crec que la gent estarà molt amb nosaltres.—No té sentit. A nivell global i polític hem vist coses molt opinables. Cadascú pensa una cosa, sobretot depenent del color polític. Crec que, fent les coses bé, podrien entrar molts més socis al camp.—Sí. Vaig venir amb un bon nivell, però em vaig frenar amb una lesió inesperada tot i que mai m'havia lesionat. Ara, em trobo molt bé, tant físicament com mentalment.—M'ha fet especial il·lusió l'Alcoyano. Vaig tenir moments molt bonics allí.—No ho sé. Imagina com va l'Ibiza o com juguen els nanos del Villarreal...—No, és un record que mai s'esborrarà.