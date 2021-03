Fins a 157 socis més podran veure en directe el Nàstic-Espanyol B

Són les entrades que no s'han reclamat fins aquest dijous

Actualitzada 18/03/2021 a les 20:50

El Gimnàstic de Tarragona ha informat aquest dijous al vespre que, una vegada superats els tres dies per recollir l'entrada dels socis agraciats en el sorteig pel partit de diumenge al Nou Estadi, un total de 157 entrades estan a disposició dels socis.

Per tant, s'amplia la franja a 157 socis més, concretament, els que al carnet tinguin del número 1.863 al 2.019 disposaran de tres dies més per recollir l'entrada que els correspon per gaudir en directe del primer partit amb públic de la temporada 2020-21.

Aquesta entrada serà vàlida únicament per diumenge i s'ha de retirar presencialment a les oficines del Nou Estadi o a la Botiga-Museu de l'Avinguda Catalunya dintre dels horaris establerts. El soci haurà d'acudir amb el DNI.