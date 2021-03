Sense Roger Brugué, no hi ha gols

El Nàstic només ha aconseguit marcar dos gols en els quatre partits que no ha disputat el gironí i un d'ells va ser en pròpia porteria

Roger Brugué és, des de la temporada passada, una peça clau pel Club Gimnàstic de Tarragona. La prova és que Brugué només s'ha perdut partits quan ha estat sancionat o lesionat. Aquest és el cas de la present temporada on, de moment, s'ha perdut els últims quatre enfrontaments per lesió, però també per sanció. En aquests quatre partits que han disputat els tarragonins, només han aconseguit marcar en dues ocasions, una d'elles en pròpia porteria.

El tècnic grana, Toni Seligrat, ha admès en més d'una roda de premsa que Brugué és una peça fonamental per l'equip, és per això que, sempre que ha estat disponible ha estat titular i, gairebé en tots els partits, ha completat els 90 minuts. De fet, dels 15 que ha jugat fins al moment, només ha estat substituït en 6, un d'ells per lesió, i en la majoria d'aquests duels, va ser canviat quan el matx ja estava decidit a favor dels tarragonins.

Brugué ha traslladat aquesta confiança que té dipositada el tècnic en ell amb gols i, sobretot, amb molt de perill cap al rival. De fet, el gironí és el màxim golejador de l'equip amb cinc dianes i, sempre que juga, aporta moltes ocasions de gols, sigui amb jugades col·lectives o individuals. La seva presència ofensiva encara va quedar més evident quan el '10' grana va caure lesionat en el transcendental partit contra l'Andorra. Era el minut 8' de partit quan Brugui va haver d'abandonar el terreny de joc per una lesió muscular a l'isquiotibial dret.

A partir d'aquest moment, els tarragonins, van deixar d'anotar gols amb la facilitat que ho venien fent, i és que fins aquesta jornada, la 16, els grana havien anotat 27 gols, amb una mitjana de gairebé dues dianes per partit, 1,8, però amb la lesió de Brugué, els tarragonins només han estat capaços d'anotar dos gols en quatre partits, un d'ells en pròpia porteria.

Precisament, l'autogol va ser en el duel contra l'Andorra, després d'una centrada d'Albarrán que Loureiro va anotar-se a la seva meta i que va suposar l'empat a 1. Posteriorment, van jugar contra L'Hospitalet, partit que va acabar sense gols, contra el Lleida, on Carbia va donar la victòria amb una diana seva, i la derrota per la mínima contra el Llagostera (1-0). Uns resultats que demostren la importància que pren Roger Brugué en l'atac grana i que, ara, plenament recuperat de la lesió i amb la sanció de dos partits completa, de ben segur tornarà a la titularitat per seguir aportant dinamita en atac i encara amb màximes garanties la segona fase de la lliga.