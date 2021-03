Les detencions de Grau i Gómez Ponti van quedar sense efecte hores després de la detenció, però ara la jutgessa els cita com a investigats el 7 de juny. Bartomeu i Masferrer van passar la nit a comissaria i van ser traslladats al jutjat l'endemà, on es van acollir al dret de no declarar i van quedar en llibertat.El cas investiga la contractació d'un grup d'empreses per presumptament difamar jugadors i opositors de la directiva de Bartomeu, per a la qual cosa els investigats s'haurien extralimitat en les seves funcions de gestió del patrimoni del club.A banda, la jutgessa considera que aquestes empreses es van contractar amb partides de 200.000 euros per eludir els sistemes de control i fiscalització interns del Futbol Club Barcelona.