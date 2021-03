L'FFBR s'alia amb el CF Reddis per«refundar» el futbol de Reus

D'aquesta manera es donarà sortida als juvenils de la Fundació cap al Reddis

Actualitzada 16/03/2021 a les 23:04

La Fundació Futbol Base Reus (FFBR), creada per garantir la continuïtat del futbol base del CF Reus, ha fet una nova passa i ha format una aliança amb el CF Reddis per donar sortida als juvenils de l'FFBR que finalitzen etapa. El pacte s'ha presentat aquest matí a la capital del Baix Camp amb el suport del consistori, una aliança que pretén «reconstruir» i «refundar» el futbol de Reus, tornar a tenir un equip de referència a la ciutat amb la vista posada en la Tercera Divisió. Actualment, el CF Reddis milita a Segona Catalana, però confia a créixer gràcies a l'ascens de juvenils de l'FFBR que aportin un plus de qualitat al qual, ara mateix, és el primer equip de la capital del Baix Camp.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, es mostrava molt satisfet amb un projecte «engrescador pel qual tots plegats fem pinya i que ens ajudarà a construir un futur per al futbol de la nostra ciutat». Per la seva banda, el regidor d'Esports, Josep Cuerba, ha explicat que «esperem un fort creixement del futbol femení en els pròxims anys i volem que el futbol femení de Reus es trobi en un lloc destacat». En aquesta missió té un paper destacat la Fundació, ja que és allà on s'està apostant fort pel futbol femení. FFBR, CF Reddis i la plataforma Reus 1909 han signat un acord per materialitzar la gran aposta de ciutat. Les diferents parts ja treballen en un full de ruta per a la temporada 2021-22 i no descarten fusionar-se en un futur.