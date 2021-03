Ibiza, Villarreal B i Alcoyano, penúltima aturada grana abans del 'play-off'

Els grana jugaran contra aquests tres equips en duels d'anada i tornada en una segona fase que espera encara dos clubs catalans

Actualitzada 15/03/2021 a les 18:31

L'Ibiza-Eivissa

Villarreal B

Alcoyano

El Gimnàstic de Tarragona va aconseguir, aquest diumenge, classificar-se per disputar la segona fase per l'ascens a la Segona Divisió A. Ho va fer sense jugar, ja que havia d'esperar que el Badalona no guanyés a Cornellà ja que, d'aquesta manera, s'assegurava la tercera posició del subgrup 3A de Segona B.El Cornellà va superar 2-0 al Badalona i, per tant, el Nàstic va passar a la següent fase amb encara dues jornades per disputar-se. L'espectacular temporada que estan realitzant els de Toni Seligrat els ha permès no haver d'esperar a l'últim partit per a complir amb la primera passa en el seu objectiu final, que no és un altre que el de tornar a categories professionals.Com ja és conegut, aquesta segona fase la jugaran els tres primers classificats del subgrup 3A i els tres primers del subgrup 3B. Del del Nàstic, el tarragoní és l'únic equip que s'ha classificat fins ara, ja que les altres dues places se les disputaran conjunts de l'entitat del Barcelona B, l'Andorra, el Badalona, el Llagostera, el Cornellà i el Lleida, que van, respectivament, de la segona a la setena plaça del subgrup català.Els que sí es coneixen són els rivals del Nàstic en aquesta segona fase, o sigui, els equips contra els que jugaran els de Seligrat. Cal recordar que la segona fase són sis partits, tres d'anada i tres de tornada, contra els tres integrants del subgrup diferent al qual s'ha competit d'inici. O sigui, que tot i que la classificació la formin sis equips, el Nàstic tan sols jugarà contra els tres valencians/balears. En aquest sentit, Ibiza-Eivissa, Villarreal B i Alcoyano són els tres conjunts amb els quals el Nàstic es jugarà l'accés al play-off d'ascens.El rival més temut de tots, a priori, serà l'Ibiza-Eivissa. Ha liderat durant tota la temporada el seu subgrup i, a més, ho ha fet de forma molt contundent. Tan sols ha perdut dos partits, igual que el Nàstic, encara que n'ha guanyat onze. Com que els punts del subgrup valencià tindran un valor més elevat, ja que hauran disputat menys jornades en la primera fase, serà molt complicat pel Nàstic poder atrapar a l'Ibiza en la segona fase. Ara bé, la meta del Nàstic serà quedar entre els tres primers, que són els que disputaran el play-off.La plantilla dels eivissencs és més que bona. Aquest equip ha estat capaç de barrejar veterania amb jugadors de 25-26 anys que estan funcionant notablement. Entre ells, destaca, per exemple, un vell conegut de l'afició grana. David Goldar, que va militar al Nàstic la passada campanya, ha anotat ja quatre gols tot i ser un jugador que actua en la faceta defensiva. L'etern Javi Lara o Davo, pitxitxi eivissenc amb cinc dianes, són els altres jugadors a tenir en compte.L'equip més alegre que es trobarà el Nàstic serà el filial del Villarreal. Ha estat molt regular durant tota la competició i, tot i la joventut dels seus, ha assolit l'objectiu a una jornada que finalitzi el campionat en el seu subgrup.Alguns dels jugadors més destacats són el porter Jörgensen, de tan sols divuit anys, o Millán, davanter que ha anotat sis dianes en una categoria tan complicada com ho és la Segona Divisió B. El central Copete també és tota una assegurança per als seus.Finalment, entra en escena l'Alcoyano. Va ser capaç d'eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey al Collao, un camp molt complicat per als visitants. José Juan, un veterà porter que ha jugat en categories superiors, intentarà aturar els trets del Nàstic. Carbonell en el lateral esquerre i el sempre perillós punta Jona seran alguns altres dels jugadors a tenir en compte.