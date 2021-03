El jugador del Nàstic va veure la cinquena groga a Llagostera

Fran Miranda serà una de les baixes que tindrà Toni Seligrat de cara al partit de diumenge, contra l'Espanyol B.El centrecampista va veure la cinquena targeta groga a Llagostera i, per tant, no podrà actuar davant del filial barceloní per acumulació d'amonestacions.Tornaran després de sanció Brugui i Fausto Tienza i segueixen lesionats Gonzi i Jesús Rueda.