El plàstic anti-covid que actua en 15 minuts

Un nou material evita el contagi en un 99,99%

Actualitzada 15/03/2021 a les 19:27

El Centre Europeu de Control de Malalties (ECDC) ha determinat que les possibilitats de contagi del coronavirus per superfícies són escasses, però moltes empreses s'han dedicat a convertir aquestes poques opcions en nul·les o gairebé inexistents.



Tal com detalla El País , el professor Juan Andrés Bort, responsable del Laboratori de Química Teòrica i Computacional (QTC) de l'Universitat Jaume I de Castelló (UJI), ha apuntat que «hem fet un pas de gegant, AlpFilm Protect PVC és una pel·lícula plàstica capaç d'inactivar el 99,99% del coronavirus en 15 minuts».El seu invent és aplicable a l'envasat d'aliments com carn, fruita, verguda, embotits o d'altres, o a la protecció de superfícies com botons d'ascensors, pantalles tàctils o baranes.Aquest nou producte, creat per investigadors de l'UJI, la brasilera Universidad Federal de São Carlos (UFSCar) i les empreses Braskem, AlpFilm y Nanox, ja està en el mercat i s'ha marcat la meta de poder emmagatzemar la compra setmanal, teclejar o mirar el mòbil sense risc de contagi de coronavirus.Segons Bort, «s'estan fabricant 500 tones al dia de plàstic amb aquestes propietats, amb destinació als mercats estatunidenc i xinès, entre d'altres». La demanda és molt gran, la producció s'ha multiplicat i l'acollida està sent molt bona.