El Nàstic-Espanyol B serà amb públic a les graderies

1.000 socis del Nàstic podran assistir en directe al partit segons un sorteig que ja s'ha realitzat

Actualitzada 15/03/2021 a les 18:16

Després de molts mesos amb el camp completament buit, el Nou Estadi tornarà a viure l'alegria a les graderies. Després dels últims canvis en el que fa referència a les mesures anti-covid, es permet l'entrada d'espectadors als camps i, en el cas del del Nàstic, en seran un miler.El club grana podrà deixar entrar el màxim de persones que es permet, ara mateix, en esdeveniments esportius. 1.000 socis que tindran la possibilitat d'assistir en directe al Nàstic-Espanyol B, últim partit a casa de la primera fase de la temporada. Generalitat, Ajuntament de Tarragona i Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han donat el vistiplau i, per tant, hi podrà haver públic.

Actualment la xifra d'abonats de l'entitat es situa en 5.821. De cara al partit de diumenge, s'ha realitzat un sorteig entre tots els socis i des del número de soci 1012 al 1862 podran recollir la seva entrada per presenciar el duel davant el filial espanyolista. De les 1000 entrades permeses, 850 corresponen al sorteig, 50 destinades a socis Premium (més de 50 anys com abonats), 50 per a socis penyistes i 50 per a patrocinadors socis del Club Empresa.

L'entitat «aplicarà estrictament el protocol de mesures intern, confeccionat mesos enrere sota les directrius marcades per la RFEF, la FCF, la Secretaria General de l'Esport i el Patronat d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, que serà d'obligat compliment per evitar el contagi del covid-19 en els partits de futbol al Nou Estadi», tal com han detallat en un comunicat.



Qui podrà assistir al duel?

Els socis que tinguin l'abonament 2020-21 amb el número situat entre el 1012 i el 1862, ambdós inclosos. Per accedir pel torn del Nou Estadi únicament serà vàlida l'entrada facilitada des de l'entitat prèviament i en cap cas funcionarà el carnet.

«Aquesta entrada serà vàlida per diumenge i s'ha de retirar presencialment, de dimarts a dijous, a les oficines del Nou Estadi o a la Botiga-Museu de l'Avinguda Catalunya dintre dels horaris establerts», apunten des del club.

«Únicament els socis afortunats en el sorteig i residents fora de la comarca del Tarragonès, podran enviar un correu a protocolo@gimnasticdetarragona.cat sol·licitant la reserva de l'entrada pel partit, que podran recollir el mateix diumenge. En altres casos, no es realitzarà cap tipus de reserva prèvia», avisa el Nàstic.

En el cas que els socis agraciats en el sorteig no accedeixin a retirar l'entrada, el dijous al vespre el club informarà del nombre existent restant i el divendres, dissabte i diumenge s'ampliarà l'interval a partir del soci número 1862. L'entrada serà intransferible i els menors de vuit anys podran seure a la cadira confrontant a la del soci o responsable.



Els interessats podran recollir les entrades al Nou Estadi de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h i de 16 a 20 h. El dissabte, de 10 a 13.30 h; i el diumenge, de 10 a 12 h (inici del partit). Pel que fa a la Botiga-Museu, és de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

El dia del partit

L'estadi obrirà les portes una hora abans de l'inici de l'enfrontament i únicament es podrà accedir per la porta indicada a l'entrada retirada prèviament. Els seients assignats estaran assenyalats. Es comprovarà la temperatura corporal i l'ús correcte de la mascareta i la sortida es realitzarà per sectors, indicats per la megafonia i vídeomarcador del Nou Estadi.

En els accessos i a l'interior del Nou Estadi hi haurà diferents cartells i infografies amb les mesures a seguir en tot moment, així com dispensadors de gel hidroalcohòlic. Mentre que els serveis de bar de l'interior de l'Estadi romandran tancats.