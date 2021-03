CV Sant Pere i Sant Pau i Cevol Torredembarra compleixen objectius

Els tarragonins jugaran la fase d'ascens a la màxima categoria del voleibol nacional i els torrencs han aconseguit la permanència a la Superlliga 2

El Cevol, salvat

Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau i Cevol Torredembarra han aconseguit els seus respectius objectius. Ambdós els han assolit a falta d'un partit per a la conclusió de la Superlliga 2 i s'han convertit en dos dels equips destacats del grup C de la segona categoria en importància del voleibol a nivell nacional.Els del barri de Sant Pere i Sant Pau van aconseguir, aquest passat cap de setmana, el seu bitllet per poder disputar la fase d'ascens a Superlliga, la màxima de les categories del país. Per la seva banda, els torrencs van complir la meta fixada, la permanència a Superlliga 2 un any després de l'ascens.Vlado Stevovski, tècnic del SPiSP, deixa clar que el dia a dia sempre ha estat la prioritat del seu equip. «Des del principi, he dit que la nostra meta era treballar diàriament i arribar amb opcions de competir els caps de setmana. Ara, estem en una fase d'ascens que ens servirà per millorar molt com a equip», va dir. Sobre el gran triomf a la pista del CV Mediterráneo, dissabte, va afegir que «estic molt orgullós pel partidàs que vam fer, el premi va ser merescut» i va recordar que el camí per complir la meta ha estat llarg: «Ha estat complicat per diverses circumstàncies, com les lesions. Ara bé, treballant hem aconseguit el resultat».Stevovski està molt orgullós perquè «hem deixat clar en tots els partits que lluitem des del primer partit fins a l'últim» i va posar en relleu que «aquest any estem classificats per la fase d'ascens a falta d'una jornada per finalitzar el campionat, però aquesta temporada sí que tindrem l'oportunitat de disputar-la». Cal recordar que, per culpa del coronavirus, no van poder jugar la del curs passat. Enguany, aquesta fase es jugarà els dies 9, 10 i 11 d'abril, amb seu per determinar.L'equip tancarà la temporada regular aquest dissabte, rebent a les sis de la tarda al Voleibol Mundet, duel que es disputarà amb públic. Stevovski va recordar que, tot i que no han estat presencialment, els seus mai els han abandonat al llarg de la temporada: «Tot i que no ha entrat gent al pavelló, sabem que han estat al nostre costat cada partit».Per la seva banda, Carlos Mora, entrenador del Cevol Torredembarra, recorda com es van assabentar de la permanència. «En la prèvia del partit, estàvem mirant el Mundet-Xàtiva i vèiem que el partit marxava al tie-break i, abans de començar el nostre duel, l'Iñaki Bescós (tècnic) ens va dir que estava fet, de forma que va ser un partit per poder gaudir-lo». El fet és que el Cevol se salvava si el Xátiva no guanyava a casa del Mundet, i així va ser.Pel que fa a la temporada, Mora es va mostrar satisfet perquè «l'objectiu que ens havíem marcat era competir contra tothom, i ho hem aconseguit». «Som l'únic equip que ha guanyat al Sant Pere i Sant Pau des de la jornada 3, tot i que ells estaven intractables», va recordar.Pensant en clau de futur, Carlos Mora va assegurar que «ara mateix som un equip amb gent molt veterana i hem de fer créixer al club des de la base». «Aquesta és una competició molt exigent i la gent té la seva feina i les seves responsabilitats. Esperem que la gent pugui estar a gust la temporada vinent», va apuntar.També va recordar que a l'equip encara li resta un partit per disputar, el de dissabte quan, a les sis, rebrà la visita del Volei Muro. «Dissabte volem guanyar el partit, ja que és l'últim a casa i l'únic en el qual hi haurà públic», va finalitzar.