El Nàstic certifica la permanència a la tercera categoria del futbol nacional

La derrota del Badalona a Cornellà permet als tarragonins assegurar-se la seva participació a la nova Primera RFEF

Actualitzada 14/03/2021 a les 20:07

El Gimnàstic de Tarragona continuarà jugant, una temporada més, a la tercera categoria del futbol a nivell nacional. Aquest és el primer objectiu que s'havia fixat el club grana a principis de temporada i, després d'una gran campanya, ho ha aconseguit a falta de la disputa de dos partits perquè finalitzi la primera fase de la Segona Divisió B.El Nàstic va caure derrotat, dissabte, a Llagostera (1-0). Un empat li hauria servit per a poder classificar-se, de forma matemàtica, per poder jugar la pròxima campanya a la nova Primera RFEF, però l'equip de Toni Seligrat no va poder puntuar contra un Llagostera que va aprofitar una acció aïllada, a pilota aturada, per quedar-se amb els tres punts.En cas de derrota, hi havia una segona opció. Si el Badalona no guanyava al camp del Cornellà, el Nàstic aconseguia la permanència i podria certificar el pas a la Primera RFEF. Així ha estat. El Cornellà ha derrotat aquest diumenge als badalonins 2-0 i, per tant, el Badalona ja no pot atrapar al Nàstic. I és que els badalonins són a cinc punts del Nàstic, però ha disputat un partit més que els tarragonins.Un total de 27 punts té el Badalona, que és quart, pels 32 del Nàstic. Per tant, amb un partit de diferència per disputar, missió impossible per als barcelonins. El cinquè a la taula és el Llagostera, que compta amb 26 punts. Encara que els d'Oriol Alsina aconseguissin guanyar els dos partits que resten i que el Nàstic els perdés, com que el goal average particular el tenen guanyat els de Toni Seligrat, es tracta de missió impossible pels gironins.Cal recordar que, de forma directa, es classifiquen per la Primera RFEF els tres primers de cadascun dels deu subgrups de la Segona Divisió B. Qui queda a un punt de convertir-se en equip de Primera RFEF és el Barcelona B. Té 32 punts i, si perdés els dos duels i acabés en un triple empat amb Andorra i Llagostera, quedaria fora. Perquè succeís això, els andorrans han de guanyar un dels dos duels i, els gironins, els tres. Seria una carambola molt complicada però, fins que no es disputin tots els partits i es juguin tots els minuts, en una categoria tan difícil com la Segona B tot és possible.