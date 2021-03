A Llagostera havia de ser (1-0)

Els gironins tallen la ratxa d'un Nàstic que portava setze partits sense perdre i que va caure per culpa d'un gol de Dieste als 38 minuts de partit

13/03/2021 a les 19:41

Miranda i Carbia

Debuta Lupu

FITXA TÈCNICA

LLAGOSTERA

Marcos, Pere Martínez, Alejandro Marcos, Diego González, Aimar, Cortés, Gil, David (Juvi, 25'), Guiu, Sascha i Dieste (Maynau, 78').



NÀSTIC

José Aurelio Suárez, Carlos Albarrán, Alex Quintanilla, Marc Trilles, Joan Oriol, Francesc Fullana (Joel, 88'), Javier Ribelles (Pol Ballesteros, 76'), Fran Miranda (Fran Carbia, 59'), Javi Bonilla, Pedro Martín i Gerard Oliva (Lupu, 88').



GOLS

1-0, Dieste (38').



ÀRBITRE

Sergio Usón Rosel (Aragonès). Va mostrar la targeta groga als locals Alejandro Marcos, Gil i Sascha; i als visitants Pedro Martín, Alex Quintanilla, Javi Bonilla, Fran Miranda i Marc Trilles.



INCIDÈNCIES

Partit disputat a porta tancada a l'Estadi Municipal de Llagostera.

El Llagostera ha hagut de ser. L'equip gironí trenca la ratxa del Gimnàstic de Tarragona i es queden en setze els duels de forma consecutiva sense conèixer la derrota en partits de Segona Divisió B. Una diana de Dieste en el 38', en acció a pilota aturada, li va servir al conjunt d'Oriol Alsina per sumar un triomf important per als gironins, que es col·loquen cinquens i amb opcions reals d'acabar entre els tres primers.Després de jugar tota la temporada amb el 4-3-3, Toni Seligrat va passar al 4-4-2. Les mesures del camp obligaven a canviar coses i el tècnic del Nàstic va decidir modificar el dibuix. La idea era clara: dos centrecampistes ferms per guanyar les pilotes altes, com ho eren Javier Ribelles i Fran Miranda, i dos piloters a les bandes. Fullana i Bonilla, a la dreta i a l'esquerra, respectivament, tenien una missió clara: servir d'esfèriques a Gerard Oliva i a Pedro Martín, els dos atacants de més envergadura de l'equip. En resum, a Llagostera s'ha de guanyar com ho fa el Llagostera, que arribava al duel amb quatre triomfs, quatre empats i zero derrotes en el seu caseller com a local.La resta de l'equip, sense novetats. José Aurelio Suárez era sota pals i la defensa, de dreta a esquerra, la formaven Carlos Albarrán, Alex Quintanilla, Marc Trilles i Joan Oriol. Les baixes amb les quals arribava el Nàstic al duel eren les dels lesionats Jesús Rueda i Gonzi i els sancionats Fausto Tienza i Brugui.El Nàstic no tan sols va saber interpretar a la perfecció el partit, sinó que es va convertir en l'amo absolut del joc. Fins el moment del gol dels gironins, els de Toni Seligrat van ser els únics que es van acostar al marc contrari. Començant per un córner directe que va intentar Bonilla als quatre minuts de joc, passant per un xut, desviat per sobre del travesser del mateix Bonilla en el 10', i acabant amb accions a pilota aturada tant del mateix esquerrà com de Francesc Fullana.El sol brillava a favor del Nàstic, que va convertir-se en clar i únic dominador del duel, però que va haver de conformar-se amb viure la crueltat del futbol. Tan sols una ocasió de perill va tenir l'equip d'Alsina a la primera meitat, tret del gol. Va ser una centrada que va desviar Joan Oriol en el 27', de forma molt encertada, ja que Andreu Guiu buscava enverinar l'acció amb una rematada que podria haver resultat fatal.Però una gran acció a pilota aturada, un encert total del Llagostera, combinat amb, potser, una mica de manca d'atenció de tot el sistema defensiu del Nàstic, van significar la diana. Transcorria el minut 38 de l'enfrontament quan Cortés va botar una falta de forma genial, superant la tanca grana. Una vegada l'esfèrica va sobrepassar la muralla defensiva, va aparèixer Dieste per, de primeres, afusellar sense pietat José Aurelio Suárez, el qual havia estat inèdit fins al moment.El domini dels grana va ser idèntic a la segona meitat. Possessió absoluta i el Llagostera intentant aturar el joc de totes les maneres possibles. Ara bé, les cartolines, gairebé sempre, eren pel Nàstic. Pedro Martín, Alex Quintanilla i Javi Bonilla en van veure una cadascun durant els primers 45 minuts i, en el segon acte, també li van mostrar una a Miranda. Per cert, la cinquena del centrecampista, que es perdrà el pròxim partit per acumulació d'amonestacions.Així les coses, Seligrat va decidir matar dos ocells d'un tret. Va donar entrada a Carbia pel mateix Miranda tant perquè feia falta pólvora, necessària per intentar la remuntada i, segon, perquè així una possible falta dura de Miranda o un error del col·legiat no podria suposar mai l'expulsió del centrecampista. I Carbia va entrar com un remolí ja que, la primera esfèrica que va tocar, va ser un tret amb cama esquerra que va posar a prova Marcos, molt atent, com durant la resta de l'enfrontament.A un quart d'hora del fiinal, va arribar l'hora de Pol Ballesteros. L'extrem va entrar per Javier Ribelles i el dibuix del Nàstic es va convertir en tot un 4-2-4, amb un centre del camp més ofensiu impossible, amb Javi Bonilla i Francesc Fullana, Pol Ballesteros i Fran Carbia a les bandes i Pedro i Oliva a dalt. Tota la carn a la graella, però el temps s'acabava.A dos minuts del final va entrar Lupu i, amb ell, Joel. Van abandonar el terreny de joc Fullana i Oliva. Era qüestió de provar coses, i gairebé li surt a la perfecció a Toni Seligrat, que va veure com, en el 89', Joel va disposar d'una ocasió claríssima, en un rebot que va recollir, va rematar i un defensor, gairebé sota els pals, la va desviar obrant el miracle.