Seligrat: «El Nàstic ha fet tot el que s'ha de fer per com a mínim no perdre en aquest camp»

El tècnic grana considera que l'equip ha fet un partit superior al Llagostera i marxa «fotut»

Actualitzada 13/03/2021 a les 20:07

Toni Seligrat marxa «fotut» després de la derrota del Nàstic al camp de la Unió Esportiva Llagostera després que l'equip hagi fet «tot el que s'ha de fer per com a mínim no perdre en aquest camp».El tècnic grana lamenta la derrota perquè considera que «havíem preparat un partit i ha seguit el guió esperat» però lamenta el gol del Llagostera a pilota aturada en una de les poques ocasions que han tingut a la porteria de José Aurelio Suárez «ells han tingut l'encert o nosaltres el desencert, però hem aconseguit que el Llagostera sigui inoperant en aquest partit».Seligrat titlla l'arbitratge de l'aragonès Sergio Usón Rosel com «casolà» i lamenta que no s'hagi xiulat penal sobre Albarrán en una de les últimes accions del partit.