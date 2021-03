El CB Cornellà talla la ratxa del CBT (74-65)

Els de Berni Álvarez cauen després d'aconseguir tres victòries consecutives

El CBT s'ha topat amb la derrota a Cornellà després d'encadenar tres victòries consecutives (74 – 65). Els de Berni Álvarez han acusat el desgast físic de les últimes setmanes i l'exigència del seu calendari particular i han anat de més a menys per acabar caient. Els blaus mantenen, això sí, l'average a favor contra un rival directe. Kevin Coronel ha estat el millor jugador del CBT, amb 13 punts, 9 rebots i 17 de valoració.

Dos minuts i mig eren els que havien de passar perquè s'obrís el marcador. Ho feia Coronel des de la línia de tirs lliures i donant el primer avantatge del partit als seus. Bjelic hi posava un triple (0 – 5), però les defenses seguien sent les protagonistes en els primers compassos del partit. El Cornellà hi entrava amb un parcial de 9 a 0 i per agafar el relleu en el control del marcador. Els blaus no sabien aprofitar les segones jugades que els concedia el rebot ofensiu i s'encallaven amb el tir exterior. Amb aquest desencert, el CBT buscava trobar-lo en el joc interior, on sí que veia cistella. Jaume Zanca convertia per fi el triple que buscava amb incistència i el quart finalitzava amb avantatge local per 15 a 11.

El Cornellà no afluixava, es mantenia ferm imposant el seu ritme i el seu joc i l'equip de Berni havia de jugar a remolc, sense trobar cap jugador referència per desencallar la situació. Els locals tampoc sabien aprofitar el desencert dels tarragonins i deixaven que, a poc a poc, els de Berni es possessin a 2 (25 – 23). La defensa del CBT tornava a ser intensa i, sumada als triples de Duch i Dani Fernández, mantenien els seus en la lluita, per acabar marxant al descans amb la mateixa diferència, respecte el primer quart, al marcador (35 – 31).

Els triples del Cornellà només tornar del descans feien mal a un CBT que només trobava encert des de la pintura (41 – 35). El joc no era fluïd i calia treballar cada cistella. Els locals tan sols havien d'aprofitar aquest desencert dels blaus per adjudicar-se el primer +10 de l'enfrontament (47 – 37). Kevin Coronel i David Fernández anotaven de tres en un moment clau per als de Berni, quan es podia trencar el partit. Quan el CBT recuperava les bones sensacions, tornava a apretar el Cornellà, amb un Serrano omnipresent, per posar-se 56 – 43 al final del quart.

David Fernández anotava dos triples consecutius per tornar a posar els seus dins del partit (56 – 49). Com en el tercer quart, quan millor es tornaven a mostrar els blaus era quan despertaven els locals. Amb un bàsquet eficaç i fàcil, el Cornellà recuperava una còmoda renda d'11 punts a l'equador del quart. Coronel es volia posar l'equip a l'esquena i sumava dos triples més per als de Berni (66 – 59). El CBT basava el seu joc en els minuts finals en el triple com a via més ràpida per aproximar-se al rival. Duch també n'afegia un més, però els blaus s'acabarien quedant sense temps per emportar-se el partit (74 – 65).