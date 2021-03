Conquerir Llagostera d'una vegada per totes

El Nàstic visita els gironins a dos quarts de sis sense els lesionats Gonzi i Rueda ni els sancionats Brugui i Tienza

Actualitzada 13/03/2021 a les 11:16

El Gimnàstic de Tarragona té una missió molt complicada aquesta tarda, a partir de dos quarts de sis. Els de Toni Seligrat visitaran un Llagostera al qual volen derrotar, d'una vegada per totes, a camp contrari.Les particularitats del Municipal de Llagostera fan d'aquest camp un terreny temible. Les dimensions de l'estadi, unides a la gran pressió i la intensitat que hi posen els jugadors d'Oriol Alsina converteixen al Llagostera, quan juga a casa, en un equip gairebé indestructible. Quatre victòries i quatre empats són les xifres dels gironins a camp propi en el que va de temporada en partits de Lliga.Un punt serviria al Nàstic per assolir la permanència a la tercera categoria a nivell nacional i, per tant, jugar la pròxima campanya a Primera RFEF. Seligrat no podrà comptar amb quatre jugadors, dos per sanció i altres dos per lesió. En el dic sec estan el porter Gonzi i Jesús Rueda, mentre que, per sanció, no podran actuar ni Brugui ni Fausto Tienza.Així les coses, el Nàstic formaria amb José Aurelio Suárez i una defensa integrada per Carlos Albarrán, Alex Quintanilla, Marc Trilles i Joan Oriol. El centre del camp seria per a Javier Ribelles, Fran Miranda i Javi Bonilla, mentre que, a dalt, Carbia, Gerard Oliva i Pedro Martín podrien ser els escollits.