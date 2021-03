Toni Seligrat: «La nostra motivació es guanyar en un camp on no ha guanyat ningú»

El Nàstic s'enfrontarà al Llagostera dissabte a les 17.30 hores

Actualitzada 12/03/2021 a les 14:36

L'entrenador del Gimnàstic de Tarragona, Toni Seligrat, ha valorat com veu el partit de demà contra el Llagostera. El tècnic grana té clar que el rival és molt complicat ja que ningú ha aconseguit vèncer als gironins aquesta temporada. Tot i això, assegura que «la nostra motivació es guanyar en un camp on no ha guanyat ningú». La majoria dels partits al camp del Llagostera han acabat amb empat o amb victòria local, però el Nàstic està disposat a trencar les estadístiques.Seligrat coneix de primera mà el camp del Llagostera, que compta amb unes dimensions molt reduïdes, fet que complica el joc a la gespa. «És un futbol diferent i ens hi hem d'adaptar», ha afegit.Sobre la possibilitat que els partits puguin acollir públic properament, el tècnic grana ha valorat el fet molt positivament ja que «el futbol sense públic no és igual, no és futbol».L'equip de Tarragona viatjarà cap a Llagostera amb les baixes segures de Fausto Tienza i Brugui per sanció i Gonzi i Rueda per lesió.Per acabar, Seligrat ha apostat que la clau del partit està en la pilota parada i les segones jugades que són el que podran donar la victòria a un Nàstic ben encaminat.