El Llagostera espera al Nàstic en un camp on ningú ha sortit vencedor

Els gironins han aconseguit 16 dels 24 punts en joc a casa, uns números que fan atemorir tothom qui passa pel Municipal

Actualitzada 11/03/2021 a les 18:31

Mentre més punts, millor

Partit molt especial el que jugarà el Gimnàstic de Tarragona demà. Visitarà un d'aquells equips amb els quals s'ha creat una rivalitat eterna a partir d'una més que polèmica final de promoció d'ascens, que va acabar amb el canvi de categoria dels gironins. El Llagostera va pujar a Segona A i el Nàstic de Vicente Moreno es va haver de quedar un any més a l'infern de Segona Divisió B, categoria que a partir d'aquest mes de juny serà història.El rival del Nàstic està realitzant una bona temporada. Novament, tal com succeeix des de fa molts anys, ha convertit el seu camp en un terreny molt complicat per als rivals. De fet, els quatre partits que ha perdut enguany l'equip d'Oriol Alsina han estat lluny del seu feu. Quatre victòries i quatre empats ha aconseguit el Llagostera a casa en partits de Lliga en el que va de temporada. En total, són 16 punts de 24 possibles, uns números que posen de manifest que la missió dels de Toni Seligrat, aquest dissabte, serà molt més que complicada.Les particularitats de l'Estadi Municipal de Llagostera van a favor dels locals, que han modelat una forma de jugar que els fa temibles. Línies juntes, joc aeri molt ben estudiat, segones jugades i caigudes controlades, entre d'altres són algunes de les situacions que es trobarà un Nàstic que ja sap què vol dir jugar a Llagostera. Als tarragonins se'ls està resistint el triomf al territori d'Oriol Alsina, però aquesta temporada Toni Seligrat està convertint en possible l'impossible i en probable l'improbable. Per tant, el «2» no seria una bogeria.Un empat serviria al Nàstic per, a dues jornades de finalitzar la primera fase de la Segona B, aconseguir la permanència de forma matemàtica a la Primera RFEF, que la pròxima temporada serà la tercera categoria en importància en el futbol nacional. Ara bé, les metes del Nàstic han d'anar més enllà, ja que ha de pensar en fases futures. Concretament, en la segona, on el coeficient de punts de la primera s'arrossegarà i serà molt important sumar els màxims possibles per, d'aquesta manera, poder acabar entre els tres primers en aquesta penúltima fase i, així, poder assolir la classificació pel definitiu play-off d'ascens a Segona Divisió A.Tot i el bon moment del Llagostera, cinquè a la taula i dos punts per sobre de la zona vermella, els d'Alsina arriben després de caure golejats a l'Estadi Johan Cruyff 4-2, en un duel en el qual van veure com el rival els remuntava un 0-2. El tècnic local no podrà comptar amb els serveis de Pere Martínez, sancionat en veure la cinquena groga davant del filial blaugrana, tot i que sí que podran actuar els seus futbolistes més perillosos. I parlar de perill a Llagostera és parlar de Sascha. El punta ja sap què vol dir tornar boja a la defensa del Nàstic i tornarà a ser la gran referència ofensiva de l'esquadra gironina. També s'espera la presència a l'onze de Guiu. El tarragoní, germà del futbolista de la Pobla, s'ha convertit en un titular indiscutible.